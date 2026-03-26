A pocos días de la muerte de Marcelo Araujo, ocurrida el 16 de marzo, comenzó a salir a la luz una fuerte interna familiar que sorprende por su intensidad. Lo que inicialmente parecía un duelo íntimo, rápidamente se transformó en un conflicto por la herencia del histórico relator.

La información fue revelada por Daniel Fava en el programa A la tarde, donde dio detalles del complejo panorama. “Es una historia familiar turbulenta”, aseguró, dejando en claro que las diferencias entre las partes vienen desde hace años.

En ese marco, el periodista explicó que hay una importante suma de dinero en juego. “Hay millones de dólares y puede haber un desalojo a la brevedad”, afirmó, en referencia directa a Graciela Ocampo, la última esposa del relator.

Según el relato, la relación entre las hijas de Marcelo Araujo y Graciela Ocampo es extremadamente tensa. “Las hijas de Araujo detestan a Graciela y no descartan desalojarla del departamento”, lanzó Daniel Fava, describiendo un escenario de máxima conflictividad.

El conflicto tiene raíces profundas que se remontan a la historia personal del relator. Marcelo Araujo estuvo casado anteriormente con Diana Beovide, madre de sus hijas Luciana Araujo y Florencia Araujo, con quienes hoy se disputa el patrimonio.

Durante esa etapa, la familia atravesó momentos complejos, incluyendo la internación de Diana Beovide en el año 2000. Paralelamente, el relator vivía uno de sus mejores momentos económicos, impulsado por ingresos millonarios en su carrera profesional.

Tras la separación, el divorcio incluyó una división de bienes, pero los conflictos no terminaron allí. Años después, en 2008, Marcelo Araujo se casó con Graciela Ocampo en Las Vegas, una unión que siempre fue cuestionada por sus hijas.

Uno de los episodios más tensos ocurrió en 2021, cuando el relator estuvo internado por Covid. Según relató Daniel Fava, Florencia Araujo y su pareja Soledad habrían ingresado al departamento y cambiado la cerradura. La Justicia finalmente falló a favor de Graciela Ocampo, pero el conflicto sigue abierto y promete nuevos capítulos.