El comienzo de La mañana con Moria tuvo un protagonista completamente inesperado. Durante la emisión de este viernes por El Trece, un robot humanoide apareció en el estudio y rápidamente captó toda la atención de Moria Casán, quien decidió interactuar con él luego de hablar sobre inteligencia artificial durante el pase con Arriba Argentinos.

La conductora fue directamente al encuentro con el particular visitante y comenzó el diálogo con una pregunta sencilla: “Hola, robot. ¿Cómo estás?”. El humanoide respondió de la misma manera y, ante la insistencia de Moria, aseguró que estaba muy conforme de encontrarse en el programa. Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando llegó una inesperada propuesta laboral.

“Muy bien, más que bien. ¿Estás contento de estar en La mañana con Moria conmigo?”, quiso saber Moria Casán. El robot no dudó y sorprendió con una respuesta que generó repercusión en el estudio: “Sí, si querés me quedo como panelista”. La diva aceptó el desafío y decidió poner a prueba sus conocimientos.

Para conocer qué tan informado estaba, Moria le preguntó por Mauro Icardi, pero la contestación estuvo lejos de ser precisa. “Creo que va a un equipo de Brasil”, respondió el humanoide. La equivocación fue aprovechada por Gustavo Méndez, quien lanzó una filosa chicana en vivo: “¿Qué dice este serruchador de piso? ¡Informate mejor! ¿Qué va a ir a Brasil? Se queda en Europa. Ni monotributista es, imaginate. Está entre Italia y Grecia. ¡Dejá el ChatGPT y traé una primicia!”.

Después de ese fallido intento de análisis futbolístico, la escena tomó un giro todavía más inesperado. Moria Casán recurrió a una de sus expresiones más reconocidas y habló de su famosa “lengua karateca”. “Bailás bien, pero no es por ahí. Yo tengo la lengua karateca, ¿y qué pasa con vos, bebé?”, le planteó al robot.

La reacción del humanoide provocó carcajadas. En cuestión de segundos activó su denominado “dance mode” y comenzó a ejecutar movimientos de karate, con patadas incluidas, mientras los integrantes del programa observaban sorprendidos. El insólito momento rápidamente se convirtió en uno de los segmentos más llamativos del ciclo.

Moria Casán con un invitado de lujo

Entusiasmada por la respuesta, Moria decidió elogiar al particular invitado y volvió a tentarlo con la posibilidad de sumarse al programa: “Muy bien, mirá cómo me responde. Me encantó la impronta que tuvo. Le dije que tengo la lengua karateca y empezó a hacer karate. Si te querés quedar, invitadísimo”.

Pero el robot todavía tenía una última sorpresa para la conductora. Luego de mirar a los integrantes del estudio, lanzó en inglés: “Who are you?”. La frase generó una nueva reacción de Moria Casán, que respondió entre risas: “‘Who are you’ me dice… ¡¿Quiénes son?! ¡Me está plagiando! Sos muy amoroso”.

Antes de finalizar el particular encuentro, Moria Casán volvió a dejar abierta la puerta para que el humanoide se convierta en una incorporación del ciclo: “Te agradezco y en una de esas te podés sentar un ratito para que opines. Encantada de tenerte”. Así, el robot pasó de ser un curioso visitante a convertirse, por unos minutos, en un inesperado candidato para ocupar una silla de panelista en el programa.