La muerte de Chiche Gelblung generó una profunda conmoción en el ambiente artístico y periodístico. Entre las figuras que decidieron despedir públicamente al histórico comunicador estuvo Moria Casán, quien durante su programa recordó distintos momentos compartidos y sorprendió al revelar una anécdota que mostró una faceta desconocida del periodista.

Durante el pase con Valeria Sampedro y Nacho Otero, en La Mañana con Moria, la conductora habló de la importancia que tuvo Chiche Gelblung en los medios argentinos. “Todos tuvimos algo que ver con Chiche, una leyenda del periodismo. ¿Qué puedo decir? Un ser especial, un disruptivo, un vanguardista”, expresó, todavía impactada por la noticia.

La One también puso en valor la particular personalidad profesional de Chiche, especialmente su capacidad para transformar cualquier información en un contenido atractivo. “Con esas noticias que por momentos eran bizarras, él armaba algo que te las hacía sentir con un poder... Un hombre muy capaz”, sostuvo al repasar parte de su trayectoria.

Sin embargo, Moria Casán decidió correrse de la imagen del periodista filoso y provocador para rescatar su lado más afectuoso. “Últimamente estaba muy amoroso y siempre lo fue. Me quedo con lo bueno, yo tengo una lengua brava”, reconoció. De esta manera, destacó una característica de Gelblung que, según su recuerdo, muchas veces quedaba escondida detrás de su fuerte personalidad televisiva.

La conductora contó además que había tenido un último encuentro con Chiche Gelblung apenas dos semanas antes de su fallecimiento, cuando ambos coincidieron en el ciclo de Guido Záffora. Allí, el periodista habló sobre la necesidad de mantenerse activo y utilizó a Moria como ejemplo. “Él decía que le preguntaban por qué seguía trabajando y que para él era una terapia más. ‘Si no, miren a Moria, que tiene 80 años, sigue trabajando y es una estrella’”, relató.

Aquel comentario llevó a Moria Casán a recordar una de las ideas que más le quedaron de aquella charla. “No tiene nada que ver la edad y la enfermedad que tengas, sino seguir activo”, afirmó. También remarcó la versatilidad de Chiche Gelblung, quien podía desenvolverse tanto en el periodismo como en espacios vinculados con el humor y el espectáculo: “Él se prestaba mucho para la comedia, para todo lo que fuese show”.

El recuerdo de Moria Casán sobre Chiche

Pero el recuerdo más emotivo llegó cuando Moria decidió contar una situación personal que vivió mientras ambos participaban de Bailando por un sueño. “Un día estábamos trabajando juntos en el Bailando y al otro día me llamó y me dijo: ‘Te llamo para decirte que ayer conocí a tu nieta Helenita y quería felicitarte por la belleza de esta chica. Estamos encantados con Cristina, hablamos con ella’”, recordó.

Ese llamado quedó especialmente presente en la memoria de Moria Casán, quien encontró en aquella actitud una muestra del hombre que existía detrás del personaje televisivo. “Tenía un toque tierno que era comestible. Tenía su cosa dura, pero humanamente era súper tierno”, afirmó la conductora al despedir a Chiche Gelblung, y cerró con una definición que resumió el recuerdo que eligió conservar: “Tenía esos toques tiernos, humanos y amorosos”.