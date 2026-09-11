El nuevo parte médico sobre Mirtha Legrand confirmó que su recuperación avanza favorablemente mientras permanece internada en el Sanatorio Mater Dei. El comunicado sumó detalles sobre la atención que recibe y su actividad durante estos días, en medio de las expectativas por el alta. También precisó cuándo está prevista la próxima actualización, siempre que no haya cambios.

El informe destacó un aspecto del tratamiento: "La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo". Sobre cómo transita la internación, agregó: "Está muy atenta a sus actividades personales recibiendo visitas de amigos y familiares". Así, la institución describió una paciente pendiente de sus asuntos cotidianos y acompañada por su entorno.

La comunicación incluyó además un mensaje de agradecimiento y el cronograma previsto para informar novedades: "Agradece a todos las muestras de cariño. Informaremos por este medio y de no mediar cambios, el día lunes emitiremos un nuevo parte médico". Esa referencia al lunes corresponde a la próxima comunicación del sanatorio; el texto no establece una fecha de alta.

Por qué Mirtha Legrand seguiría internada

Antes de conocerse el parte de Mirtha Legrand, Luis Bremer había explicado en Desayuno Americano qué demoraría la salida: “Lo que están esperando los médicos es que concluya el seriado de antibióticos para que pueda volver a su casa con tranquilidad, seguramente con algunas restricciones hasta que pasen estos fríos”. Según esa información, la permanencia responde a la necesidad de completar el tratamiento, pese a la mejoría.

Durante su informe en América, el periodista también había señalado: “Amaneció de muy buen ánimo, hay que decir que viene recuperándose, claramente. Los médicos muy confiados, hubo una remisión de la mínima infección que había dado cuenta la primera tomografía que se hizo al ingresar al sanatorio Mater Dei”. Al describir su condición clínica, aseguró que “está monitoreada, cuidadísima y recuperándose”.

Desde la familia, Marcela Tinayre buscó moderar las expectativas sobre un regreso inmediato. Bremer reprodujo su respuesta: “Marcela Tinayre habló y dijo ´chicos, no digan todo el tiempo que sale, está mucho mejor pero hoy no será el día´”. La conductora de 99 años ingresó el lunes con una afección bronquial y transita su quinto día en el establecimiento.

Frente a la ansiedad por la salida, el panelista remarcó: “El alta va a estar cuando tenga que estar, que nadie se apure”. El nuevo comunicado aporta ahora información oficial sobre la evolución de Mirtha Legrand, pero deja pendiente la autorización para volver a casa. La recuperación favorable está confirmada; el momento de continuar los cuidados fuera del sanatorio todavía no fue anunciado.