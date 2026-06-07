Nancy Dupláa y Pablo Echarri fueron parte de la despedida al Indio Solari en Villa Domínico, donde miles de fanáticos se acercaron para darle el último adiós. La pareja estuvo en el Polideportivo José María Gatica y dejó registro de una jornada marcada por la emoción popular. En medio de flores, banderas y pañuelos, la actriz compartió una imagen que resumió el clima del velorio.

La primera foto que publicó Nancy Dupláa mostró el féretro rodeado por los homenajes que los seguidores dejaron durante toda la jornada. No hizo falta una explicación extensa para acompañar esa postal. La actriz eligió apenas dos palabras para expresar lo que sentía: “Gracias, Indio”.

Minutos después, la artista subió otra imagen en la que se veía a Pablo Echarri de espaldas durante la despedida. Esa foto íntima terminó de mostrar cómo la pareja vivió el adiós desde adentro, en una escena atravesada por el silencio, la multitud y la devoción de quienes todavía seguían haciendo fila para acercarse al músico.

El dolor de Nancy Dupláa ya había aparecido en redes tras conocerse la muerte del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. En ese momento, la actriz escribió: “Gracias, Indio. Hoy duele, pero me quedan tus canciones resignificando todo. En la parada de los colectivos, con mi walkman, después mi discman, pero siempre conmigo, bancando mis dolores y acompañando mi existir. Me hiciste bien. Hasta siempre Mister”.

Pablo Echarri también había compartido una despedida cargada de recuerdos personales. “Te seguí desde pibe, a todos lados, Cemento, los tugurios,los estadios, Racing Chateau”, expresó el actor, dejando en claro que su vínculo con la obra del Indio Solari venía de mucho antes del reconocimiento masivo y formaba parte de su propia historia.

Luego, el mensaje del actor avanzó hacia una explicación más profunda sobre lo que esas canciones significaron para él. “Le pusiste música y letra a lo que sentía en mi corazón y veía a mi alrededor. Le escribiste a las pibas y los pibes que no tenían mucho más que una remera negra gastada, con tu cara, zapatillas de lona y unos pesos para la cerveza y la entrada”, señaló.

Pablo Echarri y Nancy Dupláa en el velorio del Indio.

La despedida terminó con una definición que volvió a circular entre los fanáticos. “En un momento pensé que no eras un músico, creí que eras una especie de ángel que veías en nuestro interior y le ponías las palabras justas, las que emocionan, duelen, las que te arremolinan y también te hacen bailar, las que te hacen entender lo difícil y hermosa que es esta vida”, escribió Pablo Echarri, antes de cerrar: “Gracias Indio Solari, me dejaste mucho más que bellas canciones. Hasta Siempre”.