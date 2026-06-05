La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años provocó una conmoción en todo el país y cambió el significado de un evento que ya era histórico para los fanáticos del rock argentino. A pocas horas de la presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia, la noticia convirtió el recital en un encuentro cargado de emoción y homenaje.

El fallecimiento del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se conoció este viernes 5 de junio, cuando miles de seguidores ultimaban detalles para viajar hacia el Predio Ferial de la ciudad chubutense. Lo que estaba previsto como una fiesta musical pasó a ser también una despedida colectiva para una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

Hasta el momento, la organización no informó cambios, suspensiones ni reprogramaciones. Por esa razón, el espectáculo continúa confirmado para este sábado, con apertura de puertas a las 18 y comienzo previsto para las 21 horas. La banda difundió además todas las indicaciones operativas para el ingreso y recordó que las entradas mantienen plena validez.

La presentación ya era considerada un acontecimiento especial porque marcará el primer recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia. Durante décadas, miles de seguidores de la región debieron recorrer largas distancias para asistir a conciertos vinculados al universo ricotero. Esta vez, la convocatoria se realizará en el sur del país y en un contexto completamente inesperado.

Desde que se anunció la fecha, fanáticos de distintas ciudades de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego organizaron viajes para participar del show. La demanda fue tan importante que inicialmente se programaron dos funciones, aunque posteriormente la producción decidió unificarlas por cuestiones logísticas.

La relación entre Indio Solari y la banda continuó vigente incluso después de su retiro de los escenarios. Tras revelar en 2016 que padecía Parkinson y pronunciar la recordada frase “El Parkinson me anda pisando los talones”, el músico dejó las presentaciones en vivo, pero siguió apareciendo mediante grabaciones y recursos audiovisuales en los conciertos.

Por eso, el recital de Comodoro adquiere ahora un valor simbólico enorme. Será el primer gran encuentro masivo de seguidores tras la muerte del artista y una oportunidad para celebrar una obra que marcó a varias generaciones. Canciones como “Ji Ji Ji”, “Juguetes Perdidos”, “Mi Genio Amor” y “Un Ángel para tu Soledad” seguramente ocuparán un lugar central en una noche que promete ser inolvidable.

Lo que iba a ser simplemente el desembarco de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en la Patagonia quedó ligado para siempre a la despedida de Indio Solari. Miles de personas compartirán un mismo sentimiento frente al escenario: recordar al músico que transformó la historia del rock nacional y cuya influencia seguirá sonando en cada canción.