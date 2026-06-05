La muerte de Carlos “Indio” Solari a los 77 años provocó una profunda conmoción en el ambiente artístico y también en el mundo del fútbol. El histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota no solo dejó una huella imborrable en la música argentina, sino que también cultivó una fuerte pasión por Boca Juniors, una pasión que lo acercó de manera especial a Juan Román Riquelme.

Con el paso de los años, la admiración del músico por el actual presidente xeneize se convirtió en algo más que el reconocimiento de un hincha hacia un futbolista. Para el cantante, Riquelme representaba una figura única dentro del deporte, alguien capaz de transformar cada partido en una experiencia artística para quienes lo observaban desde la tribuna o frente al televisor.

Una de las frases más recordadas del Indio Solari sobre el exenganche quedó registrada en un documental dedicado al ídolo de Boca. Allí afirmó: “Román ha sido, de todos los jugadores que vi, el que más me ha hecho disfrutar del fútbol”. Esa declaración sintetizaba años de admiración por la inteligencia, la técnica y la personalidad del exjugador.

Una amistad de muchos años

Sin embargo, el vínculo entre ambos fue más allá de la pelota. En distintas entrevistas, el músico dejó en claro que también valoraba profundamente las condiciones humanas de Riquelme. “Román es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan”, expresó durante una charla concedida en 2025.

Aquella cercanía incluso se fortaleció a través de encuentros privados. El propio cantante reveló que compartieron largas conversaciones lejos de las cámaras. “A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto”, recordó el artista, dejando en evidencia la confianza que existía entre ambos.

Cuando Riquelme decidió dar el salto a la política de Boca Juniors en 2019, el respaldo del Indio Solari fue inmediato. El músico grabó un mensaje público en el que manifestó su deseo de verlo nuevamente ligado al club y elogió su influencia dentro de la institución. “Nunca vi a un jugador mejor que vos. Sos un artista del fútbol”, sostuvo en aquel video que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

Una amistad de muchos años

A pesar de su apoyo, el cantante también mostró una mirada reflexiva sobre el rol dirigencial de su amigo. En una de sus últimas entrevistas, reconoció que la gestión institucional presentaba desafíos complejos, aunque destacó el compromiso ético que, según él, Riquelme aportaba a la conducción del club.

La admiración alcanzó uno de sus puntos más altos en el libro Recuerdos que mienten un poco, donde el Indio Solari le dedicó un emotivo texto. Después de desarrollar una extensa reflexión sobre el significado del arte, concluyó con una frase que quedó grabada para siempre: “UN ARTISTA ES ROMÁN”. Una definición que resume el enorme respeto que unió durante años a dos referentes populares que marcaron la cultura argentina desde escenarios muy distintos.