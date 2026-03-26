El actor Matías Alé generó inquietud entre sus seguidores tras revelar que debió ser operado por un problema de salud que lo venía afectando desde hace tiempo. La noticia se conoció a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes desde la clínica y dio detalles de su estado actual.

En las fotos que publicó en su cuenta de Instagram, se lo pudo ver acompañado por su esposa, Martina Vignolo, quien estuvo a su lado durante todo el proceso. La presencia de ella fue clave en un momento delicado que preocupó a su entorno más cercano.

“Ahora que ya pasó les cuento que me operé del oído que viene molestando hace bastante”, expresó Matías Alé en una de sus historias, llevando claridad sobre la situación. Sus palabras rápidamente tranquilizaron a quienes habían notado su ausencia y el contexto hospitalario.

Además, el actor se mostró optimista respecto al resultado de la intervención. “Salió todo espectacular”, aseguró Matías Alé, transmitiendo alivio y confianza tras haber atravesado el quirófano con éxito.

Durante su recuperación, también dedicó un mensaje especial a su pareja. “Gracias mi vida por estar siempre”, escribió Matías Alé, destacando el rol fundamental de Martina Vignolo en este proceso de salud.

Incluso en medio de la situación, el actor mantuvo su característico humor. En otra publicación, se los vio compartiendo un helado juntos, donde reflexionó: “Hasta en los momentos más amargos le ponemos onda y dulzura”, mostrando una actitud positiva ante la adversidad.

Cabe recordar que meses atrás, Matías Alé había hablado públicamente sobre este problema durante su paso por Almorzando con Juana. Allí explicó que padecía tinnitus, una afección auditiva que describió como “desesperante”.

El tinnitus, también conocido como acúfenos, es un trastorno que provoca la percepción de zumbidos o ruidos sin una fuente externa. Esta condición, que afecta a un porcentaje significativo de la población, puede impactar en la calidad de vida, generando dificultades en el descanso y la concentración, tal como le ocurrió a Matías Alé.