La música internacional está de luto tras conocerse la muerte de Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop-rock. La reconocida cantante británica falleció este miércoles a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada mientras recibía tratamiento por una compleja enfermedad que había deteriorado su estado de salud durante los últimos meses.

El delicado cuadro de Bonnie Tyler se había agravado a comienzos de mayo, cuando debió ser hospitalizada de urgencia para ser sometida a una cirugía intestinal. Luego de la intervención, los médicos decidieron inducirle un coma para facilitar su recuperación. Aunque semanas después logró despertar, la evolución nunca fue la esperada y finalmente se confirmó su fallecimiento.

La noticia fue comunicada por la familia de la artista mediante las redes sociales oficiales de Bonnie Tyler, donde además solicitaron respeto y privacidad para atravesar este difícil momento. El mensaje generó una inmediata ola de repercusiones entre colegas, admiradores y figuras de la industria musical que recordaron su enorme legado.

Con una inconfundible voz rasgada, Bonnie Tyler se convirtió en una de las artistas más exitosas de la década de 1980. Su interpretación de "Total Eclipse of the Heart" se transformó en un clásico absoluto de la música, mientras que "Holding Out for a Hero" también alcanzó un impacto mundial y continúa siendo una de las canciones más reconocidas de su carrera.

A lo largo de varias décadas de trayectoria, Bonnie Tyler logró mantenerse vigente gracias a su potente presencia escénica y a un repertorio que atravesó generaciones. Su estilo único la consolidó como una de las figuras más importantes del pop-rock británico, con millones de discos vendidos alrededor del mundo.

Otro de los momentos destacados de su carrera llegó en 2013, cuando representó al Reino Unido en el tradicional certamen musical europeo con la canción "Believe in Me", una participación que volvió a poner su nombre en el centro de la escena internacional.

El dolor por una fuerte pérdida

El reconocimiento a su trayectoria también llegó de manera oficial en 2022, cuando fue distinguida como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE), un honor que premió su aporte a la música y a la cultura. Además, su particular nombre artístico nació de una curiosa elección: lo creó combinando nombres y apellidos encontrados al azar en un periódico.

La muerte de Bonnie Tyler marca el final de una carrera extraordinaria que dejó canciones inolvidables y una influencia que trascendió generaciones. Su legado permanecerá vivo a través de sus grandes éxitos, que continúan siendo parte de la historia de la música y del recuerdo de millones de fanáticos en todo el mundo.