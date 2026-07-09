La investigación por la muerte de Ernestina Pais incorporó un dato clave para avanzar en la reconstrucción del accidente. El informe toxicológico confirmó que no había presencia de alcohol ni de drogas en sangre, un resultado que despeja una de las dudas centrales alrededor del hecho.

El estudio fue agregado a la causa que tramita en la Fiscalía de San Isidro, donde se analizan las circunstancias del episodio que terminó con la vida de la periodista y conductora. La pericia era una de las medidas más esperadas porque podía aportar información concreta sobre el estado en el que se encontraba al momento del impacto.

La novedad fue dada a conocer por Rodrigo Alegre, periodista de TN, a través de su cuenta de X. En ese mensaje, precisó: "Muerte de Ernestina Pais: el informe toxicológico llegó hoy a la Fiscalía de San Isidro y confirmó que no había presencia de alcohol ni sustancias en sangre". La publicación puso el foco en un resultado que rápidamente quedó incorporado al expediente.

Con esa confirmación, la investigación descarta la hipótesis de un posible consumo de sustancias previo al accidente. Para los investigadores, el dato resulta importante porque permite dejar de lado una línea de análisis sensible y concentrar la atención en otros elementos de la causa, como la mecánica del choque y los instantes previos al cruce con la formación del Tren de la Costa.

El caso había generado conmoción desde el primer momento por la forma en que ocurrió la muerte de Ernestina Pais. Su vehículo fue impactado por el tren en zona norte y, desde entonces, la Justicia comenzó a reunir pruebas para establecer cómo se produjo el episodio. En ese contexto, cada pericia tiene un peso particular dentro de la investigación.

El resultado toxicológico no cierra la causa, pero sí representa una pieza relevante para ordenar el expediente. A partir de ahora, el avance dependerá del resto de los informes y elementos reunidos. Mientras tanto, quedó establecido un dato clave: Ernestina Pais no tenía alcohol ni sustancias en sangre al momento del accidente que terminó con su vida.