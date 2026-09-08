Nati Jota estuvo al frente de Sería Increíble cuando todavía se esperaba una reacción suya por los videos íntimos que algunos usuarios le adjudicaron junto a Gastón Edul. Sin embargo, la conductora no mencionó el tema durante la emisión y orientó toda la atención hacia las nuevas incorporaciones que tendrá su programa.

El contenido había comenzado a circular en X durante la madrugada del domingo. A partir de capturas y publicaciones sin verificar, diferentes cuentas aseguraron que las personas que aparecían eran Nati y el periodista deportivo. La versión se expandió rápidamente pese a que no existían elementos que comprobaran esas identidades y Gastón Edul negó ser el hombre de las imágenes.

Lejos de sumarse al escándalo, Nati Jota dedicó el programa del lunes 7 de septiembre a presentar una noticia vinculada con el futuro del ciclo. OLGA confirmó que Felipe Colombo y Natalie Pérez se integrarán al equipo de Sería Increíble, por lo que ambos comenzarán a compartir el espacio con la conductora y el resto de sus compañeros.

Las incorporaciones llegan después de la renuncia de Eial Moldavsky, quien anunció su salida tras permanecer tres años en el proyecto. Colombo y Pérez ocuparán ese espacio dentro del grupo que también integran Toto Kirzner y Noelia Custodio. El cambio representará una renovación importante para un formato cotidiano que combina actualidad, entretenimiento y conversaciones al aire.

Durante toda la emisión, Nati Jota evitó hacer referencias directas o indirectas al supuesto video. Tampoco realizó una desmentida propia ni explicó por qué decidió guardar silencio. Su reacción consistió, precisamente, en continuar con el programa previsto y darle prioridad a los asuntos laborales por encima de las especulaciones instaladas en las redes.

Gastón Edul, en cambio, ya había abordado públicamente el tema durante una transmisión con Davo Xeneize. Allí aseguró que el material era completamente ajeno y cuestionó que tantas personas aceptaran como verdadera una identificación sin pruebas. El periodista también contó que se había despertado con una enorme cantidad de mensajes relacionados con la viralización.

Aunque Edul participa de Sería Increíble como columnista deportivo, todavía no coincidió al aire con Nati Jota después de la aparición de los videos. Por ahora, ella mantiene su decisión de no alimentar una versión que ya fue rechazada por su compañero. Su silencio evitó abrir un nuevo capítulo televisivo y dejó toda la respuesta pública en manos del periodista señalado.