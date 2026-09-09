El periodista y conductor Samuel “Chiche” Gelblung murió este miércoles a los 82 años, luego de atravesar un período especialmente delicado de salud que incluyó internaciones, complicaciones vasculares, problemas respiratorios y una extensa permanencia en terapia intensiva.

La noticia llega apenas un día después de que se conociera que había vuelto a ser hospitalizado en el Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires por un cuadro respiratorio. Hasta entonces, su entorno había intentado llevar tranquilidad y se había informado que permanecía bajo atención médica.

Con su muerte desaparece una de las figuras más reconocibles de la televisión argentina. Durante décadas, Gelblung construyó un estilo propio, frontal y provocador, que lo llevó a ocupar un lugar central en la radio, los medios gráficos y, especialmente, en la pantalla chica.

El último tramo estuvo marcado por las internaciones

Los últimos meses fueron especialmente duros para el periodista.

En abril había atravesado una descompensación que derivó en la colocación de dos stents luego de un episodio relacionado con una trombosis y problemas circulatorios. Poco después volvió a quedar internado y permaneció durante casi un mes en terapia intensiva.

Durante aquella internación su estado llegó a ser crítico. Incluso se evaluó la posibilidad de que perdiera un pie como consecuencia de las complicaciones vasculares, aunque finalmente los médicos lograron evitar la amputación.

Después de recibir el alta, Gelblung regresó a su casa y volvió a trabajar. Sin embargo, su recuperación continuó acompañada por nuevos episodios que obligaron a controles y posteriores internaciones.

En junio volvió a ingresar al sanatorio apenas unos días después de haber sido dado de alta. Más tarde atravesó otro episodio respiratorio y, a fines de julio, fue nuevamente hospitalizado.

El martes 8 de septiembre llegó la última internación. Esta vez fue por dificultades respiratorias. Hasta el día anterior, según trascendió, había continuado con su actividad y hasta trabajaba en un nuevo proyecto audiovisual.

Más de cinco décadas frente a una cámara y un micrófono

Gelblung había nacido el 7 de febrero de 1944 y comenzó su carrera periodística en 1966, cuando ingresó a la revista Gente. A lo largo de los años trabajó en medios gráficos, radio y televisión y llegó a dirigir publicaciones como La Semana y La Nación.

Pero fue durante la década del noventa cuando su nombre quedó definitivamente asociado a la televisión argentina.

Su programa “Memoria” se convirtió en uno de los ciclos periodísticos más recordados de aquella época. Allí combinó investigaciones, casos policiales, actualidad, entrevistas y situaciones que muchas veces generaron fuertes controversias.

El programa también fue escenario de algunos de los contenidos más impactantes de su carrera, mientras Gelblung consolidaba una forma de hacer televisión basada en la confrontación y en preguntas que muchas veces incomodaban a sus entrevistados.

Una figura que nunca pasó inadvertida

A lo largo de su extensa carrera, Gelblung protagonizó numerosos cruces y polémicas con políticos, artistas y personajes públicos.

Uno de los enfrentamientos más recordados fue el que mantuvo con Guillermo Moreno, durante una discusión televisiva en la que el periodista le lanzó:

“¡Conmigo no vas a guapear, Moreno!”

También tuvo enfrentamientos públicos con Moria Casán y, en los últimos años, con el presidente Javier Milei, quien incluso lo había visitado durante una internación.

Entre sus trabajos más recordados también aparecen ciclos como “Hola Chiche”, “70.20.HOY”, “Chiche en vivo” y “Polémica en el bar”, además de sus distintas etapas en radio y televisión.

Su estilo podía generar rechazo, discusión o adhesión, pero difícilmente pasaba inadvertido.

El periodista que hizo de la pregunta una marca

Gelblung atravesó generaciones y transformaciones profundas de los medios. Pasó de las revistas a la radio, de la televisión abierta a las señales de noticias y, en los últimos años, también se mantuvo vinculado a los nuevos formatos audiovisuales.

Incluso cuando su salud comenzó a obligarlo a reducir su actividad, intentó mantenerse frente a las cámaras.

“Esto no es joda”, había dicho al referirse a uno de los momentos más delicados que atravesó durante sus últimas internaciones.

Su carrera quedó atravesada por una premisa que también lo definió durante décadas:

“A mí me gusta preguntar lo que otros no preguntan”.

Este miércoles, a los 82 años, murió Chiche Gelblung. Se apagó una voz que durante más de medio siglo buscó respuestas, incomodó a entrevistados, protagonizó discusiones y convirtió la televisión en un escenario donde casi nunca hubo lugar para la indiferencia.