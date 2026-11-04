La muerte de Daniel Bifulco generó un enorme dolor y volvió a poner en primer plano a uno de los rostros que acompañaron las noches de Videomatch. El actor y humorista tenía 56 años y había construido una parte reconocible de su recorrido en Los Jaimitos, el trío que integró con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta.

La información fue difundida este miércoles por la mañana por Pablo Layus, quien señaló que un familiar lo encontró sin vida en su vivienda. La primera versión apunta a un posible infarto, aunque no se informó una confirmación médica sobre la causa del fallecimiento. Por ahora, esa explicación permanece como una presunción.

El recuerdo de Daniel Bifulco también incluye el reencuentro con sus compañeros para volver a hacer videos. La idea apareció durante el cumpleaños de uno de los integrantes: “Qué bueno estaría hacer ‘Los Jaimitos’ con algo del Mundial”. La propuesta los llevó a recuperar las melodías del sketch y el primer video superó los 12 millones de visualizaciones.

En una entrevista sobre aquel regreso, Roberto Peña había reconstruido el origen del grupo: “Los Jaimitos surgen en 2002. Nosotros trabajábamos mucho en equipo y, a fines de 2001, Marcelo nos pidió que propusiéramos algunas ideas para la temporada siguiente. Hasta ese momento, yo me había integrado a VideoMatch en 1997 y me había sumado al equipo de Pablo y Pachu, en el que participé como actor en algunos sketches, como ‘Deportes en el Recuerdo’”.

La fórmula que compartieron los tres combinaba canciones pegadizas con letras adaptadas a las noticias del día. Esa manera de pasar la actualidad por el humor les dio un lugar dentro del ciclo de Marcelo Tinelli. Años después, el Mundial ofreció otro tema para retomar la dinámica que habían construido frente a las cámaras.

En esa misma entrevista, Peña recordó su papel en Deportes en el Recuerdo, anterior a Los Jaimitos: “Era muy disparatado: aparecían personajes que habían jugado en ese histórico partido inexistente. Yo era el árbitro y, en el momento de la ‘hecatombe total’, aparecían Michael Jackson, Charly García o cualquier personaje que se pudiera destacar. Fueron tres o cuatro años en los que nos divertíamos mucho y aprendí muchísimo. Por eso, considero a Marcelo mi padre artístico televisivo”.

Ahora, la muerte de Daniel Bifulco, a los 56 años, deja a Los Jaimitos sin uno de sus tres integrantes. Su partida también marca la despedida de un humorista que, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, transformó las noticias del día en canciones y dejó un personaje por el que el público siguió recordándolo después de Videomatch.