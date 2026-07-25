Falleció Horacio Muratore, histórico dirigente del básquet argentino

Se conoció en la mañana del este sábado la noticia del fallecimiento de Horacio Muratore, quien fuera un histórico dirigente del básquetbol nacional e internacional. El tucumano tenía 74 años y fue uno de los destacados colaboradores de la disciplina en nuestro país y también trascendiendo fronteras.

Durante su carrera como dirigente llegó a ser el único argentino en presidir la Federación Internacional de Básquet (FIBA) entre 2014 y 2019 y también fue la máxima autoridad a nivel nacional, comandando la Confederación Argentina de Básquet (1992-2008).

Muratore dejó una huella profunda en la organización del básquet argentino e internacional. Su recorrido comenzó en el club Tucumán BB, donde se vinculó como jugador y luego como dirigente, antes de avanzar hacia distintos cargos dentro de las estructuras federativas.

En 1992 asumió como presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que ocupó hasta 2008. Durante ese período, el seleccionado nacional atravesó una de las etapas más importantes de su historia, con la consolidación de la denominada Generación Dorada.

Bajo su gestión, la Selección argentina consiguió algunos de los logros más destacados de su historia, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y el subcampeonato en el Mundial de Indianápolis 2002. Aquella generación, encabezada por figuras como Manu Ginóbili, Luis Scola, Andrés Nocioni y Fabricio Oberto, entre otros, llevó al básquet argentino a competir de igual a igual con las grandes potencias internacionales.

Más allá de los resultados deportivos, Muratore fue reconocido por su trabajo en el armado institucional y por la creación de una estructura que permitió acompañar el crecimiento de los jugadores y del seleccionado nacional.

Su carrera alcanzó su punto más alto en 2014, cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA). De esa manera, se convirtió en el primer argentino en ocupar el máximo cargo de la entidad que regula el básquet mundial.

Estuvo al frente del organismo hasta 2019 y, tras finalizar su mandato, fue distinguido como presidente honorario de FIBA, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo del deporte.

Del club tucumano a la conducción del básquet mundial

La historia de Horacio Muratore estuvo marcada por un recorrido que nació en el ámbito local y terminó en la máxima escena internacional. Desde Tucumán BB hasta la conducción de FIBA, construyó una carrera basada en la gestión deportiva y el desarrollo institucional.

Su nombre quedó asociado a una de las épocas más importantes del básquet argentino y a un proceso que transformó a la Selección nacional en una potencia mundial.