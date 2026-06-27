La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de un grave accidente ferroviario ocurrido en la localidad bonaerense de San Isidro, donde el automóvil que conducía fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

Según la información conocida hasta el momento, Pais circulaba a bordo de un Honda Civic cuando intentó atravesar el paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, con la barrera baja. En ese momento el vehículo fue impactado por el tren.

Las autoridades trabajan para reconstruir la secuencia del accidente y determinar con precisión las circunstancias del hecho. La muerte de la periodista provocó una fuerte conmoción en el ámbito de los medios de comunicación argentinos.

Cómo ocurrió el accidente

De acuerdo con los primeros datos, el siniestro se produjo cuando el vehículo intentó cruzar las vías mientras una formación del Tren de la Costa se aproximaba.

El impacto fue de gran violencia y provocó la muerte de la conductora. En el lugar trabajaron equipos de emergencia, personal policial y peritos para realizar las primeras actuaciones.

La investigación buscará establecer si existieron otros factores que hayan influido en el accidente, además del cruce con las barreras descendidas.

Una de las periodistas más reconocidas de la televisión argentina

Ernestina Pais construyó una de las carreras más importantes del periodismo y el entretenimiento argentino durante las últimas tres décadas.

Su gran salto llegó junto a Jorge Guinzburg, como una de las figuras de Mañanas Informales, donde ganó reconocimiento por su espontaneidad y rapidez para la entrevista y el humor.

En 2009 hizo historia al convertirse en la primera mujer en conducir CQC (Caiga Quien Caiga) tras la salida de Mario Pergolini, uno de los mayores desafíos de la televisión argentina de esa época.

Su paso por la radio y la televisión

Además de la televisión abierta, Pais tuvo una destacada carrera en emisoras como Rock & Pop y Radio Metro, donde condujo distintos programas con un estilo directo y descontracturado.

En los últimos años participó como panelista en ciclos de actualidad y espectáculos, entre ellos Intratables, y condujo Mañanas Públicas por la TV Pública.

Su perfil periodístico siempre combinó actualidad, entretenimiento y entrevistas.

También dejó su huella como empresaria gastronómica

Fuera de los medios, Ernestina Pais fue una de las fundadoras del reconocido bar y restaurante Milión, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

El lugar se convirtió con los años en uno de los espacios gastronómicos y culturales más conocidos de la Ciudad de Buenos Aires.

El impacto de la noticia

La muerte de Ernestina Pais generó una inmediata repercusión entre periodistas, conductores, artistas y figuras de la televisión, quienes comenzaron a despedirla en redes sociales recordando su trayectoria.

Su fallecimiento también vuelve a poner el foco sobre la seguridad en los cruces ferroviarios y la importancia de respetar la señalización en los pasos a nivel.