Quién era Ernestina Pais, la periodista y conductora que murió en su auto tras ser arrollada por un tren en San Isidro

La noticia del fallecimiento de Ernestina País generó una profunda conmoción en el mundo de la cultura y el espectáculo de toda la Argentina. La periodista tenía 54 años y murió este viernes 26 de junio luego de que el automóvil Honda Civic en el que viajaba fue arrollado por una formación del Tren de la Costa en la localidad bonaerense de San Isidro.

Quién fue Ernestina País

Ernestina Pais nació el 12 de marzo de 1972 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era hermana de Federica País, quien también se destacó en televisión junto a Raúl Portal en el programa Perdona Nuestros Pecados (PNP).

En sus comienzos, Ernestina Pais fue productora y fotógrafa. Luego dio el salto a la conducción, rol en el que lideró múltiples programas de entretenimientos, actualidad y magazine en distintas radios como Rock & Pop y Metro. Fue panelista del talk show Intratables (América) y condujo Mañanas Públicas (TV Pública). Alcanzó el pico de popularidad en Mañanas Informales, ciclo que encabezaba junto al recordado Jorge Ginzburg y que se emitía por eltrece.

Mañanas Informales (eltrece), el ciclo que Ernestina Pais condujo junto al recordado Jorge Ginzburg - Foto: Gentileza

También se desempeñó en obras de teatro como El Divorcio. Además de su trabajo periodístico, Pais se desempeñó como empresaria gastronómica con su exclusivo restó Million, en el barrio porteño de Recoleta.

En 2004 nació Benicio Guyot Pais, único hijo de Ernestina, fruto de la relación que la periodista mantuvo con Alejandro Guyot Maschwitz.

En 2024, luego de atravesar problemas de salud mental a raíz de su lucha contra las adicciones, estuvo internada seis meses en una clínica de rehabilitación. Desde su externación, Pais se había convertido en una referente del cuidado y la promoción de la salud mental.

Este viernes 26 de junio, Ernestina Pais murió luego de que su automóvil Honda Civic fuera arrollado por una formación del Tren de la Costa en San Isidro. El trágico hecho ocurrió en un paso a nivel en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, cuando la barrera permanecía baja.