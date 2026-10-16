La descompensación de Fernando Confessore movilizó a su familia y a los equipos de emergencia durante la madrugada de este viernes 16 de octubre. El meteorólogo de TN y El Trece, de 58 años, estaba en su casa de Versailles cuando su esposa advirtió lo que ocurría y pidió ayuda. Los intentos por reanimarlo no lograron salvarle la vida.

Sobre la causa del fallecimiento, Nacho Otero expresó al aire: “Aparentemente, fue un paro cardíaco”. Esa fue la posibilidad mencionada en las primeras informaciones, aunque todavía no se confirmó oficialmente qué provocó su muerte. La noticia se conoció durante las primeras horas de la mañana, mientras sus compañeros intentaban reconstruir lo ocurrido y acompañar a la familia.

Gabriel Iezzi aportó detalles sobre la asistencia que recibió en el domicilio. Según explicó, Paula, la esposa del especialista, llamó al 911 después de que él se descompensara, alrededor de las 3. Primero llegó personal policial y después intervino el equipo médico: “Al arribar el personal policial comienza a realizar maniobras de RCP hasta el arribo del SAME, los cuales continúan realizando maniobras sin éxito”. Su relato describió una secuencia de auxilio que terminó sin poder revertir la emergencia.

La noticia atravesó la primera mañana de El Trece, donde Otero y Sampedro comunicaron la pérdida de su compañero. Conmovida, la periodista resumió lo que se sabía hasta ese momento: “Fue una muerte repentina. La familia está procesando la información. Fue en su casa. Se descompuso, se llamó a ayuda y murió”. Sus palabras transmitieron tanto el carácter inesperado del fallecimiento como el dolor que atravesaban sus seres queridos.

Entre quienes trabajaron con Fernando Confessore apareció también el recuerdo de su trato cotidiano. Lo describieron como “una buena persona, un tipo muy macanudo”, una manera de poner en palabras el afecto que despertaba entre sus compañeros. En la pantalla donde había desarrollado buena parte de su carrera, el anuncio estuvo marcado por la sorpresa y la tristeza de quienes compartían con él la tarea de informar.

Para los televidentes, Fernando Confessore era una presencia reconocible a la hora de consultar el pronóstico. Su trabajo ayudaba a tomar decisiones sencillas: cómo salir vestido, cuándo organizar una actividad al aire libre o qué esperar del tiempo durante la jornada. Con esas intervenciones, su oficio se volvió parte de la rutina de quienes lo seguían en TN y El Trece.