Murió Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN que acompañó a los argentinos durante casi 30 años

Este viernes murió Fernando Confessore, el reconocido meteorólogo que durante casi tres décadas informó sobre el tiempo y las alertas meteorológicas en la pantalla de Todo Noticias (TN). La noticia fue confirmada por su familia y comunicada al aire por el periodista Mario Massaccesi, quien lo despidió con palabras cargadas de emoción.

Confessore tenía 58 años y se había convertido en una figura familiar para los televidentes, gracias a su extensa trayectoria en televisión y su trabajo en la divulgación de información meteorológica.

La noticia impactó profundamente al equipo del canal, donde era reconocido no solo por su profesionalismo, sino también por su calidad humana y su perfil bajo fuera de la pantalla.

Una trayectoria de casi 30 años en TN

Fernando Confessore se incorporó a Artear en 1995, luego de haber formado parte del Servicio Meteorológico Nacional entre 1992 y 1994. A lo largo de su carrera, también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, áreas vinculadas al estudio de las nubes y las condiciones atmosféricas.

Además de brindar los pronósticos y comunicar alertas meteorológicas, integraba el equipo de TN Campo, el espacio dedicado a la actualidad agropecuaria.

Su presencia durante tantos años en la pantalla lo convirtió en una referencia para quienes buscaban conocer las condiciones del tiempo y anticiparse a los cambios meteorológicos.

La despedida de Mario Massaccesi: «Lo vamos a extrañar mucho»

El encargado de comunicar la noticia a los televidentes fue Mario Massaccesi, conductor de Tempraneros, quien recordó a Confessore como un compañero excepcional y destacó su vida familiar, su compromiso con el trabajo y su manera de ser.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue “el del tiempo", que entró al canal en diciembre de 1995", expresó al comenzar la despedida.

"Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas", contó.

El periodista también recordó su pasión por Boca Juniors y su personalidad fuerte. Lo describió como un hincha "bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo", aunque remarcó que era un compañero excepcional, dedicado a su trabajo y sin problemas con los demás.

"Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos", expresó.

Sus compañeros de TN despidieron con profunda tristeza a Fernando Confessore, histórico meteorólogo del canal durante casi tres décadas.

Finalmente, Massaccesi aseguró que el equipo buscará homenajearlo a través de su trabajo cotidiano. "Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", concluyó.

La muerte de Fernando Confessore deja una profunda tristeza entre sus compañeros y en el público que, durante casi 30 años, lo tuvo como una presencia habitual a la hora de conocer el pronóstico del tiempo.