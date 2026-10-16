Dalma Maradona sostenía que los hijos de Diego habían encontrado una posición común para reclamar justicia por su muerte, pese a sus diferencias personales. Por eso, la postura que tomó Jana Maradona en los alegatos la hizo estallar. Según expresó, su hermana se apartó de lo acordado sin avisar.

El detonante fue el pedido de absolución para Carlos Díaz, el psicólogo que atendió al exfutbolista en sus últimos días. Jana lo hizo a través de su abogado y Dalma respondió públicamente: “Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz. Inentendible por donde se lo mire”.

Para explicar su rechazo, Dalma Maradona enumeró las intervenciones que atribuye a Díaz durante el tratamiento y sus objeciones a los audios del profesional: “Él fue el que nos dijo teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento. Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN”.

El reclamo subió de tono cuando vinculó el pedido de Jana con el de otro sector de la familia: “Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me pregunto quien trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve”. La acusación de traición quedó ligada a la ruptura de ese acuerdo entre hermanos.

Dalma insistió en que la decisión de Jana Maradona no había sido conversada previamente. Así expresó su desacuerdo con el giro de su hermana: “De sorpresa y sin aviso previo, cegándose en el trabajo de la fiscalía y en nosotros, Jana pidió la absolución de un tipo que todos sabemos de dónde vino y los lamentables audios que tiene. De eso no se vuelve”.

El conflicto judicial también reactivó reproches sobre la historia familiar. Jana comenzó a relacionarse con Diego cuando tenía 18 años, sin que aquel acercamiento incluyera un vínculo con sus hermanas. En ese marco, Dalma escribió: “La historia es una sola pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser”.

Dalma Maradona también defendió el vínculo que ella y Gianinna tuvieron con Diego y rechazó los cuestionamientos hacia ambas: “¿Hasta cuando Gianinna y yo vamos a ser las malas de la película por haber vivido una vida entera con mi papá y haber sido su familia? ¿Por qué deberíamos sentir culpa por eso? No hay nada que nos dé más orgullo! No nos busquen por ahí”. Las diferencias por los alegatos volvieron a mezclarse con tensiones anteriores.

Lejos de bajarle la espuma a la polémica, Dalma Maradona estuvo presente en OLGA, junto a la Negra Vernaci y reafirmó su fastidio con Jana: "Estábamos todos alineados y lo de Jana fue una sorpresa muy grande. Como hacer para no acusar al médico que no nos dejaba ver a nuestro papá".