La mañana en Río de Janeiro terminó atravesada por una tragedia aérea de enorme impacto. Dos helicópteros chocaron en pleno vuelo este domingo y el accidente dejó seis muertos, entre ellos Gaspi, el youtuber argentino de 23 años, cuyo nombre real era Gaspar Prim Díaz.

La noticia golpeó de lleno al universo de las redes sociales, donde Gaspi había construido una comunidad masiva. Con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram, el influencer se había hecho conocido por sus videos polémicos, su estilo provocador y una forma de comunicar que lo convirtió en una figura reconocida entre los creadores de contenido argentinos.

El accidente ocurrió a las 8:59, hora local, en Recreio dos Bandeirantes, una zona ubicada al oeste de Río de Janeiro. Según los primeros reportes, las dos aeronaves impactaron en el aire y cayeron con pocos metros de diferencia. Una de ellas terminó dentro del estacionamiento privado de un complejo comercial, donde se desató un incendio de grandes dimensiones.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar y se encontraron con una escena devastadora. En la primera aeronave localizaron cinco cuerpos calcinados, mientras que la sexta víctima fue hallada minutos después en el segundo helicóptero, que cayó a unos cien metros del primer punto de impacto. El operativo quedó marcado por la violencia del choque y por la destrucción casi total de las estructuras.

Entre las víctimas también fue identificado Lucas Vignale, productor audiovisual que trabajaba junto a Gaspar Prim Díaz desde su preparación para la Velada del Año, el evento de boxeo organizado por Ibai Llanos en España. Ese proyecto había ampliado todavía más la exposición del youtuber, que en el último tiempo había logrado cruzar su popularidad digital con nuevas apariciones internacionales.

El impacto del accidente se agravó porque una de las aeronaves cayó sobre una zona donde había autos eléctricos estacionados. Las llamas alcanzaron una estación de carga y generaron una reacción en cadena que destruyó alrededor de veinte vehículos. Además, restos metálicos, hélices y fragmentos de fuselaje salieron despedidos hacia calles, balcones y fachadas cercanas, aunque no se reportaron víctimas en tierra.

La muerte de Gaspi generó conmoción inmediata por la edad, la popularidad y el momento de exposición que atravesaba. A la espera de nuevos detalles sobre las causas del choque, el accidente en Río de Janeiro dejó una de las noticias más duras para el mundo del streaming y las redes: la despedida inesperada de un creador argentino que había logrado instalar su nombre mucho más allá de internet.