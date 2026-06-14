Un gesto mínimo alcanzó para desatar una reacción enorme afuera de la casa. Manuel Ibero quedó envuelto en una fuerte polémica en Gran Hermano 2026, junto con su compañera Yipio, después de que se viralizara un video en el que muchos usuarios interpretaron que se burló de un tic nervioso de Tamara Paganini.

La escena empezó a circular en X, antes Twitter, y rápidamente generó repudio entre los seguidores del reality. En las imágenes se lo ve al participante haciendo una mueca con la boca, un movimiento que varios usuarios asociaron directamente con una imitación de su compañera. A partir de ahí, el enojo se multiplicó.

El malestar no apuntó solamente al gesto en sí, sino a lo que muchos consideraron una falta de empatía dentro de la convivencia. Para una parte del público, la actitud cruzó un límite que no tiene que ver con estrategia, juego ni pelea entre participantes, sino con el respeto básico hacia una condición personal de otra jugadora.

Entre los mensajes que más repercusión tuvieron, un usuario resumió el rechazo con una crítica directa: “Cuando decimos que Manuel está forzando un personaje es justamente por actitudes como estas. El burlarte de una compañera que tiene un tic me parece que ni siquiera es parte del juego, ya eso te define lo que sos”.

Manuel Ibero ya venía siendo uno de los nombres más comentados de esta edición, pero por otros motivos. Su ruptura con Zoe Bogach, el cruce que ambos protagonizaron en el Derecho a Réplica y su acercamiento con Lola Tomaszeuski lo habían mantenido bajo la lupa de los fanáticos. Esta vez, sin embargo, el foco cambió por completo.

La presencia de Yipio en la escena también hizo que muchos seguidores hablaran de una burla compartida, aunque el repudio en redes se concentró especialmente en Manuel. El episodio instaló una pregunta incómoda sobre hasta dónde pueden llegar los participantes cuando intentan sostener un personaje o generar contenido dentro de la casa.

Hasta el momento, ni la producción del programa ni los jugadores involucrados dieron una explicación pública sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el video sigue circulando y el nombre de Tamara Paganini quedó asociado a un debate que excede a Gran Hermano: el de los límites del humor cuando del otro lado hay una persona expuesta, observada y vulnerable frente a millones.