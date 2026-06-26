La muerte de Sergio Aldo Carelli, conocido popularmente por interpretar a Gorutta Jones en 100% Lucha, generó una profunda tristeza entre los seguidores del exitoso programa de catch argentino. El actor y luchador falleció este jueves luego de atravesar una enfermedad que lo afectaba desde hacía varios meses y que había deteriorado seriamente su estado de salud.

Tras confirmarse la noticia, familiares y amigos comenzaron a despedirlo en redes sociales. En medio del dolor, surgió además un desesperado pedido de ayuda económica para poder realizar el sepelio. El mensaje fue difundido públicamente por Vicente Viloni, uno de los grandes referentes de 100% Lucha y amigo cercano de Carelli.

“En esta difícil situación, pedimos la ayuda de amigos y fanáticos para recaudar donaciones para poder hacer un sepelio”, expresaron los familiares del exluchador en un flyer que rápidamente comenzó a circular en Instagram y otras plataformas. La publicación fue compartida por Viloni en sus historias, buscando acompañar a la familia en este duro momento.

¿Qué le pasó a Gorutta Jones?

La muerte de Gorutta Jones impactó especialmente porque ocurre apenas días después del fallecimiento de Pablo Christian Mas Albert, el actor que interpretó al recordado Teniente Murphy. Ambos formaron parte de la etapa más popular de 100% Lucha, el programa creado por Eduardo Husni que marcó a toda una generación entre 2006 y 2010.

Dentro del ring, el personaje de Gorutta Jones era presentado como un jugador canadiense de hockey sobre hielo con una personalidad fuerte y desafiante. Sus enfrentamientos contra figuras como La Masa y Vicente Viloni quedaron entre los momentos más recordados del ciclo, convirtiéndolo en uno de los luchadores más queridos por el público.

Aunque se incorporó al programa durante el segundo semestre de 2006, Sergio Aldo Carelli no participó de la película de 100% Lucha, estrenada en 2008. El film estuvo enfocado en los personajes originales del comienzo del show, aunque eso no impidió que Gorutta Jones se transformara con el tiempo en una figura emblemática de la franquicia.

Uno de los mensajes más emotivos llegó de parte de Daniel Garcilazo, conocido como Hip-Hop Man, quien compartió una imagen junto a Carelli durante una visita en el hospital. “Ese día lloramos juntos, hoy me toca llorarte querido amigo”, escribió con profundo dolor. Luego agregó: “Te llevaré siempre en mi corazón, hasta que nos volvamos a encontrar”.

Por su parte, Vicente Viloni también expresó toda su tristeza con un sentido mensaje dedicado a su compañero. “Amigo, sé que luchaste hasta el final y sé que necesitas descansar”, escribió. Y cerró con palabras que emocionaron a los fanáticos de 100% Lucha: “Te voy a extrañar mucho, que en paz descanses Chiqui querido. Dale un abrazo a Murphy y espérenme para una gran lucha”.