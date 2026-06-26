El pedido de ayuda de Zulma Lobato encendió la preocupación por su presente más delicado. La artista contó que fue desalojada, que perdió sus pertenencias y que ahora necesita conseguir un lugar donde vivir sin tener que separarse de su perra, a la que considera parte de su familia.

La situación fue expuesta públicamente por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, quien decidió visibilizar el estado en el que se encuentra la mediática. A través de sus redes, compartió un mensaje que generó impacto inmediato: "Zulma Lobato en situación de calle. Duerme en estaciones de trenes, hospitales y universidades públicas, además de ejercer el oficio más antiguo a cambio de alimentos".

Frente a ese panorama, Zulma Lobato también grabó un video para contar en primera persona lo que estaba atravesando. Sin rodeos, resumió el drama que vive desde que tuvo que abandonar el lugar donde estaba: "Me desalojaron, estoy en la calle y perdí todo".

El pedido más urgente de la artista apunta a conseguir un techo estable. Por eso, explicó que por el momento recibió la ayuda de una persona cercana, aunque necesita colaboración económica para poder alquilar: "Ahora estoy en la casa de mi amiga Jazmín. Quiero ver si puedo vivir cerca de ella en Guernica. Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas".

Entre la angustia por la falta de vivienda, apareció otro temor que la golpea de lleno: la posibilidad de perder a su mascota. "No quisiera desprenderme de la perrita. Si yo tengo que ir a un geriátrico tengo que dar a la perra en adopción, que la tengo hace 13 años. Si pierdo a mi perra termino con mi vida, porque es como una hija", manifestó con profunda tristeza.

Mientras intenta contenerla, La Cuerpo volvió a mostrar el deterioro físico y emocional de Zulma Lobato. Después de recibirla, contó cómo la asistió apenas llegó a su casa: "A Zulma la bañé, la cambié y le di de comer, ahora se acostó a descansar. Pobre, está muy cansada".

El presente de la mediática se suma a una serie de reclamos previos por las condiciones en las que vivía y por el trato que habría recibido durante años. En ese contexto, Jazmín fue durísima al apuntar contra Lautaro Reyes: "En estas condiciones vivía la señora Zulma Lobato después de 15 años de ser explotada por el gil de Lautaro Reyes. Le pagaba 4 mil pesos por show y no le daba una mano ni para comprarle una lavandina o ayudarla con la limpieza".

Con ese cuadro, Zulma Lobato volvió a quedar en una situación límite y su entorno busca que el caso no pase inadvertido. El objetivo inmediato es reunir ayuda para que pueda alquilar una habitación, recuperar algo de estabilidad y evitar una separación que, según ella misma dijo, sería devastadora.