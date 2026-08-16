El temor de Bastián Demichelis fue una de las consecuencias más dolorosas que tuvo la separación de sus padres. Evangelina Anderson reveló que el adolescente conoció la noticia por televisión antes de escucharla de su propia boca y llegó a pensar que detrás de su comportamiento había un problema de salud.

Antes de que la ruptura con Martín Demichelis se hiciera pública, la modelo pretendía encontrar el momento indicado para hablar con sus hijos. Todavía no había definido cómo encarar una conversación tan delicada y necesitaba ordenar sus propias emociones. “No tenía pensado cómo se lo iba a transmitir. Él pensaba que yo estaba enferma”, confesó.

La noticia sorprendió a Bastián Demichelis mientras se encontraba en River y su madre no estaba cerca para contenerlo de inmediato. Durante su participación en PH, Podemos Hablar, Evangelina Anderson recordó: “Cuando me separé, enfrentar esa charla… Mi hijo Bastián estaba en River y salió en la tele que nos estábamos separando. Fue fuertísimo”.

Sin margen para mantener la situación dentro de la intimidad familiar, la conductora tuvo que modificar todos sus planes. Un mensaje le advirtió que la ruptura ya estaba siendo anunciada públicamente y que debía comunicarse cuanto antes con sus hijos. “No estaba emocionalmente preparada. Fue incómodo y rápido”, reconoció sobre aquel momento.

El final de su matrimonio también la obligó a protegerse frente a la exposición y las versiones que podían circular. “Dije que me iba a tomar mi tiempo para duelar”, señaló al explicar que necesitaba procesar el cambio. A la vez, admitió que conocía las consecuencias de una separación mediática: “Dije que tenía que estar preparada para cualquier barbaridad”.

Más allá de sus intenciones, la conversación familiar terminó realizándose bajo una presión que ella no había elegido. “Cuando yo se lo dije fue difícil. Quería esperar el momento, pero no estaba preparada. No me esperaron”, expresó. La difusión de la noticia le quitó la posibilidad de decidir cómo y cuándo comunicar una transformación que afectaba directamente la vida cotidiana de sus hijos.

Para Evangelina Anderson, el susto que atravesó Bastián Demichelis dejó al descubierto el aspecto más complejo de vivir una ruptura bajo la mirada pública. La urgencia mediática se adelantó a los tiempos familiares y convirtió una charla privada en una reacción contrarreloj, cuando ninguno de ellos había tenido todavía la oportunidad de prepararse emocionalmente.