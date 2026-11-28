La serie Gordon, dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna, quedó en el centro de un debate que va más allá de su calidad audiovisual. A partir de una mirada sobre la historia argentina de los años setenta, una publicación de Tiempo Argentino puso el foco en las diferencias entre los acontecimientos históricos y la manera en que fueron representados en la ficción.

Uno de los puntos destacados es la interpretación de Aníbal Gordon, el personaje principal de la producción. La actuación de De la Serna y la reconstrucción de época recibieron elogios, especialmente por la secuencia del asalto bancario en Bariloche. Sin embargo, el análisis firmado por Charly Pisoni, abogado, docente e hijo de un desaparecido, plantea interrogantes sobre el relato histórico que construye la serie.

Entre los aspectos que reconoce como acertados aparece la representación del circuito represivo que funcionaba en Buenos Aires. La historia muestra la participación de Gordon en el aparato estatal y su vinculación con centros clandestinos como Bacacay, Automotores Orletti y Base Pomar, relacionados con el Plan Cóndor. No obstante, Pisoni advierte que la ficción podría transmitir una separación entre los grupos parapoliciales y las estructuras militares que, según la documentación judicial, no existía.

Una serie que cuenta parte de la oscura historia Argentina

En ese sentido, el autor sostiene que las organizaciones vinculadas a Gordon actuaban bajo estructuras de la SIDE y en coordinación con integrantes del Batallón de Inteligencia 601. Por eso, cuestiona que determinados pasajes puedan sugerir que el represor operaba por fuera de las instituciones militares, cuando su actividad estaba conectada con organismos del propio Estado.

Otra observación apunta a la interpretación política de aquella década. Pisoni considera que Gordon construye una mirada que responsabiliza especialmente al peronismo y a Juan Domingo Perón por el origen de la violencia política. Para el autor, esa perspectiva deja en segundo plano acontecimientos anteriores, como el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, los fusilamientos de 1956 y los años de proscripción del movimiento peronista.

La representación de los militantes también genera cuestionamientos. Según el análisis, la ficción concentra buena parte de su atención en las armas y la actividad de las organizaciones político-militares, pero dedica menos espacio a sus integrantes como personas, sus vínculos familiares, el trabajo territorial y la participación en las luchas sociales. La crítica no desconoce las contradicciones de aquellas organizaciones, sino que reclama una representación más amplia de sus protagonistas.

Una serie que cuenta parte de la oscura historia Argentina

Además, el artículo señala una ausencia vinculada con el poder económico. La represión durante la última dictadura aparece analizada sin suficiente conexión con el programa económico de José Alfredo Martínez de Hoz, el endeudamiento, la desindustrialización y el retroceso de los derechos laborales. Para Pisoni, separar esos procesos puede ocultar quiénes se beneficiaron con el funcionamiento del aparato represivo.

Finalmente, el debate adquiere otra dimensión por el contexto político en el que se estrenó la producción. El autor advierte sobre la importancia de las plataformas en la construcción de la memoria colectiva y concluye que, después de siete capítulos, el público conoce numerosos aspectos de la vida de Aníbal Gordon, pero mucho menos sobre las personas que fueron perseguidas por él y el proyecto de sociedad que defendían. Así, la serie deja abierta una discusión que excede la pantalla.