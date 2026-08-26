Juan Manuel Figueroa, el luchador que durante años le dio vida a La Momia Blanca de Titanes en el Ring, murió a los 76 años. La noticia se conoció este miércoles 26 de agosto y generó repercusión entre los seguidores de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina.

Su figura quedó estrechamente ligada a la troupe encabezada por Martín Karadagian, especialmente durante la etapa de mayor popularidad del ciclo. Figueroa fue uno de los intérpretes que más veces se puso el traje y las vendas del mítico personaje.

El comienzo de una historia que marcó a generaciones

Figueroa llegó al universo de Titanes en el Ring después de años de practicar lucha olímpica, especialmente en la modalidad grecorromana. Su vínculo con Karadagian comenzó casi por casualidad durante unas vacaciones en Mar del Plata.

Según recordó años después, se acercó junto a unos amigos al lugar donde entrenaba la troupe y participó de una improvisada parodia de catch. Karadagian lo observó y quedó interesado en sus condiciones como luchador.

El presentador Rodolfo Di Sarli también tuvo un papel importante en su incorporación al elenco y recomendó a Figueroa luego de la salida de Juan Enrique Dos Santos, uno de los anteriores intérpretes de La Momia.

Además de participar en el programa Titanes... Figueroa fue instructor de levantamiento de pesas y desempeñó su actividad en Vélez Sarsfield - Foto: X @ElFortinDeVelez

La Momia Blanca y una rivalidad inolvidable con Karadagian

Figueroa ingresó a Titanes en el Ring en la década del 70 y en 1974 comenzó a interpretar a La Momia Blanca, personaje que terminaría convirtiéndose en su sello dentro del programa.

La presencia de La Momia frente a Martín Karadagian fue una de las grandes rivalidades del ciclo. La estética espectral del personaje, cubierto completamente por vendas, y sus enfrentamientos con el creador del programa quedaron grabados en la memoria de varias generaciones.

En una entrevista con Clarín publicada en 2000, Figueroa definió a La Momia como un personaje “espectral” y “fantasmagórico”, dos características que ayudaron a explicar el misterio que rodeaba a aquella figura del ring.

Figueroa en una de sus transformaciones en el personaje de la Momia - Foto: X @GusMedina9

También interpretó otros personajes de Titanes en el Ring

Aunque La Momia Blanca fue su personaje más famoso, Figueroa no quedó limitado a una sola identidad dentro de la troupe. A lo largo de su trayectoria también interpretó a personajes como El Olímpico, El Androide, El Dogo y El Indio Cutral-Có, entre otros.

Esa variedad de personajes le permitió a Figueroa construir una carrera mucho más amplia dentro del espectáculo de lucha libre. Además de su actividad en televisión y en los rings, trabajó como instructor de pesas y continuó ligado al Club Atlético Vélez Sarsfield, donde había comenzado su recorrido deportivo.

Una despedida para una figura de la cultura popular

La muerte de Juan Manuel Figueroa ocurre cuando se acerca el aniversario del fallecimiento de Martín Karadagian, creador de Titanes en el Ring, quien murió el 27 de agosto de 1991.

De esta manera, la partida de quien durante años fue una de las figuras detrás de La Momia Blanca vuelve a poner en primer plano la historia de un programa que trascendió la televisión y se convirtió en parte de la cultura popular argentina.

Para millones de espectadores, Figueroa no fue solamente un luchador: fue el hombre detrás de uno de los personajes más misteriosos y reconocibles de la televisión nacional.