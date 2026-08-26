Rubén Rada murió este miércoles 26 de agosto de 2026 a los 83 años, luego de atravesar un complejo cuadro de salud que había obligado a su internación semanas atrás. La noticia fue informada por Montevideo Portal, que señaló que su estado se agravó en las últimas horas.

El legendario músico, cantante, compositor y percusionista uruguayo permanecía internado en Montevideo, donde semanas antes había sido diagnosticado con una neumonía bilateral. En aquel momento, medios uruguayos habían informado que evolucionaba favorablemente y se encontraba de buen ánimo.

La muerte de Rada impacta de lleno en la música popular de Uruguay y del Río de la Plata. El artista se encontraba activo hasta sus últimos días: había lanzado recientemente el ciclo “¿Quién va a cantar?”, emitido por YouTube, y preparaba el reencuentro de Tótem, la emblemática banda surgida a comienzos de la década de 1970.

Rubén Rada murió mientras seguía plenamente activo

La noticia adquiere una dimensión particular porque Rada no se había retirado de los escenarios ni de la creación artística.

Apenas unos días antes de su muerte había presentado “¿Quién va a cantar?”, un ciclo de encuentros musicales en el que compartía canciones con artistas de distintos géneros a través de YouTube.

Además, tenía previsto volver a presentarse con Tótem en octubre, en dos conciertos vinculados con el reencuentro de la histórica agrupación. La banda tenía programadas presentaciones en la Sala Zitarrosa de Montevideo para el 10 y 11 de octubre.

La agenda que había construido para los próximos meses muestra hasta qué punto Rada continuaba involucrado con la música, incluso después de más de seis décadas de trayectoria.

Los problemas de salud que había atravesado

La última internación no fue el primer episodio médico importante que enfrentó el músico.

En 2015, Rada fue hospitalizado para realizarse una angioplastia coronaria. Dos años después, en 2017, permaneció internado durante tres días debido a un pico de presión.

En agosto de 2026 había vuelto a ingresar a un centro de salud de Montevideo después de presentar un cuadro respiratorio que derivó en el diagnóstico de neumonía bilateral.

En los primeros días de aquella internación, la información difundida desde Uruguay indicaba que el artista evolucionaba favorablemente. Sin embargo, semanas después su estado se agravó y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Una trayectoria atravesada por el candombe, el rock y el jazz

Rubén Rada fue mucho más que un cantante. Su carrera estuvo marcada por la percusión, el candombe, el jazz, el rock y la experimentación, elementos que ayudaron a transformar la música popular uruguaya.

Antes de formar Tótem, integró El Kinto, agrupación fundamental para el desarrollo del llamado candombe beat, movimiento que combinó los ritmos afro-uruguayos con influencias del rock y otros géneros.

En aquella etapa compartió formación y camino artístico con figuras como Eduardo Mateo y el guitarrista Eduardo Useta.

Posteriormente, Rada impulsó Tótem a comienzos de los años 70 y desarrolló una extensa carrera solista que terminó convirtiéndolo en uno de los artistas más reconocidos de Uruguay.

El legado de Rada cruzó las fronteras de Uruguay

Uno de los aspectos centrales de su trayectoria fue la capacidad para llevar el candombe y la música uruguaya hacia públicos de otros países.

Su propuesta artística combinó tradición y experimentación, pero también estuvo marcada por el humor, la percusión y una personalidad escénica que lo convirtió en una figura reconocible en toda la región.

En Argentina, Rada construyó además un vínculo particularmente fuerte con el público y con numerosos músicos de la escena rioplatense.

Ese carácter fronterizo de su obra explica parte de la dimensión de su despedida: su influencia no quedó limitada a Uruguay, sino que alcanzó a distintas generaciones de artistas y oyentes de ambos lados del Río de la Plata.

Tótem, el regreso que quedó pendiente

Uno de los proyectos más esperados de Rada para 2026 era el regreso de Tótem, una banda fundamental de la música uruguaya de los años 70.

El proyecto había sido anunciado durante el año y contemplaba dos presentaciones en octubre. La expectativa estaba vinculada no solamente con el regreso de una agrupación histórica, sino también con la posibilidad de volver a escuchar a Rada dentro de una formación que fue clave en la evolución del candombe beat.

La muerte del músico transforma esos conciertos en una de las grandes preguntas que quedan abiertas para la escena musical uruguaya: qué ocurrirá con las fechas previstas y con el futuro del reencuentro de Tótem.

Una carrera de más de seis décadas

Rada comenzó su recorrido profesional siendo muy joven. En 1958 debutó como vocalista del conjunto de jazz Los Hot Blowers, bajo el seudónimo de Richie Silver. Desde entonces desarrolló una carrera que atravesó distintas etapas y géneros.

Con El Kinto participó del nacimiento del candombe beat; con Tótem profundizó esa búsqueda y, posteriormente, construyó una carrera solista en la que amplió todavía más sus horizontes musicales.

Su condición de cantante, compositor, percusionista y showman le permitió convertirse en una de las figuras centrales de la música popular uruguaya.

El dato que explica su importancia

Rada representa una conexión particularmente fuerte entre candombe y música popular contemporánea. Su obra ayudó a que un ritmo profundamente asociado a la identidad afro-uruguaya dialogara con el rock, el jazz, el pop y otras expresiones musicales.

Por eso, su muerte no representa solamente la pérdida de un intérprete: también marca el final de una etapa para una generación de músicos que transformó la escena musical del Río de la Plata.

El último capítulo de una carrera extraordinaria

Rubén Rada murió a los 83 años, cuando todavía tenía proyectos musicales en marcha y una agenda que incluía el esperado regreso de Tótem.

El artista que durante décadas llevó el candombe a nuevos públicos deja una obra que continuará formando parte de la cultura uruguaya y rioplatense.

Ahora resta conocer los detalles oficiales vinculados a sus últimos momentos y las definiciones sobre los homenajes que seguramente comenzarán a organizarse en Uruguay y Argentina. También quedará por determinar qué ocurrirá con los conciertos de Tótem previstos para octubre.