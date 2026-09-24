La muerte de , a los 36 años, golpeó a los seguidores de la banda, pero principalmente a los músicos con quienes había compartido proyectos y escenarios en el norte argentino. El cantante y tecladista, que durante los últimos años acompañó a Canto 4, fue despedido por sus compañeros y por el Instituto Nacional de la Música con publicaciones dedicadas a su trayectoria y a su recuerdo.

Según la información conocida, sufrió una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos y murió después de ese episodio. Hasta el momento no se informó una causa médica específica del fallecimiento. La descompensación describe lo ocurrido durante el encuentro, pero no permite establecer qué condición la provocó ni atribuir la muerte a un diagnóstico determinado.

Entre las despedidas, el mensaje del conjunto salteño puso en palabras el dolor de quienes trabajaron a su lado. “Hoy es un día triste para la familia de Canto 4: nos toca despedir a una de las personas con las que más alegría y música compartimos estos últimos años. Así de irónica y cruel es la vida a veces”, escribieron.

Su recorrido había incluido distintas formaciones y tareas dentro de la escena musical. fue integrante de Macumbicos, una agrupación que ocupó un lugar importante en su desarrollo artístico. Más adelante, se sumó como pianista y tecladista a las presentaciones de Canto 4, donde construyó el vínculo que sus colegas destacaron al conocer la noticia.

Desde el ámbito institucional, el Instituto Nacional de la Música comunicó públicamente su fallecimiento y compartió fotografías del artista en sus redes. “Despedimos a Lucas Montanaro, reconocemos su aporte a la música argentina y acompañamos a sus familiares, amistades, colegas y seres queridos en este momento”, expresó el organismo, sumándose a las muestras de afecto de amigos y allegados.

La publicación de Canto 4 continuó con una promesa ligada a los shows que vendrán: “Te deseamos un buen viaje Luquitas Montanaro, y esperamos que desde donde estés sigas haciendo música. Por nuestra parte, llevaremos tu recuerdo, tu alegría intacta y tu hermosa locura a cada escenario, como estamos seguros de que lo hubieses deseado”. También manifestaron: “Acompañamos con mucho respeto el dolor de tus familiares y amigos, y te abrazamos siempre”.

En esas palabras, sus compañeros eligieron recordar tanto al músico como a la persona con la que habían disfrutado los últimos años de trabajo. El compromiso de llevarlo presente en cada escenario dejó una imagen concreta de la despedida: continuar tocando con el recuerdo de quien había sido parte de esas mismas presentaciones.