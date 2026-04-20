Luis Brandoni murió a los 86 años después de varios días de preocupación y de un cuadro que, con el paso de las horas, se volvió cada vez más difícil de revertir. El actor estaba internado desde el 11 de abril en el Sanatorio Güemes, luego de sufrir una caída en su casa que le provocó un fuerte golpe en la cabeza. A partir de ahí comenzó un seguimiento médico permanente que no logró cambiar el desenlace.

La causa de muerte de Luis Brandoni fue un hematoma subdural, una lesión que se produjo como consecuencia de ese impacto. En un primer momento, la expectativa estaba puesta en que pudiera evolucionar favorablemente mientras permanecía bajo observación, pero la respuesta del cuerpo no fue la esperada. El cuadro se mantuvo delicado desde el inicio y en su entorno sabían que la situación exigía máxima cautela.

Durante los primeros días de internación hubo un monitoreo constante para evaluar cómo avanzaba la reabsorción del hematoma. Esa era la clave que podía abrir una recuperación, pero con el correr del tiempo no aparecieron señales firmes de mejoría. Por el contrario, el estado del actor empezó a generar una inquietud cada vez más visible entre quienes seguían de cerca su salud.

En ese contexto también se habían suspendido las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que compartía con Soledad Silveyra. La noticia había sido anticipada cuando se conoció que el actor había sufrido la caída y había sido trasladado al sanatorio. En esos días, incluso circularon versiones sobre posibles complicaciones neurológicas, mientras el cuadro seguía siendo observado con reserva y preocupación.

Carlos Rottemberg fue una de las personas que más claramente expuso el momento que atravesaba el entorno de Luis Brandoni. Según explicó, la familia ya entendía que el final era, lamentablemente, previsible. Esa definición mostró hasta qué punto la esperanza inicial se había ido apagando en las últimas jornadas, sobre todo cuando la evolución empezó a torcerse en las 48 horas previas a su muerte.

La salud del actor, además, ya había dado señales de fragilidad meses antes. A fines del año pasado, Beto había tenido que suspender funciones por problemas de presión arterial, un antecedente que se sumó al desgaste lógico de una figura de 86 años que, aun así, seguía vinculada de manera activa a su trabajo y a la escena.

La muerte fue confirmada por Multiteatro, que lo despidió como una figura mayor de la cultura argentina. Y no fue una frase hecha. Luis Brandoni construyó una trayectoria inmensa en cine, televisión y teatro, con personajes que marcaron época y una presencia imposible de confundir. Por eso su partida no solo golpea por la forma en que ocurrió, sino también por todo lo que deja atrás.