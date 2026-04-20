La noticia golpeó de lleno a la cultura argentina en las primeras horas del lunes 20 de abril. Luis Brandoni murió a los 86 años, que había cumplido el pasado sábado, luego de atravesar días delicados de salud, en un cuadro que ya había encendido la alarma en el ambiente artístico y entre sus seguidores. Con su partida se fue una de las figuras más fuertes y reconocibles del teatro, el cine y la televisión, dueño de una trayectoria inmensa y de una presencia que atravesó generaciones.

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial del Multiteatro, que difundió un mensaje cargado de dolor y de peso simbólico. “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”. Y sumó: “Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

En sus últimos días, Luis Brandoni ya venía atravesando un momento muy sensible. El actor había permanecido internado, bajo evaluación y seguimiento médico, en un contexto que mantenía en vilo al mundo del espectáculo. El último parte difundido el viernes hablaba de un cuadro delicado y de un seguimiento cercano por parte de los profesionales que atendían su evolución.

Con el paso de las horas, ese estado delicado terminó desembocando en el desenlace más doloroso. Luis Brandoni no fue solo un intérprete prestigioso ni una cara popular. Fue, para varias generaciones, una referencia directa del oficio, de la potencia escénica y de una manera de entender el trabajo actoral con convicción y espesor. Su figura quedó asociada a personajes inolvidables, pero también a una idea de compromiso con la cultura que nunca pasó desapercibida.

Por eso su muerte no se lee solo como la despedida de un artista querido. La muerte de Luis Brandoni deja un vacío difícil de llenar en una historia grande del espectáculo argentino. Y en ese golpe, tan inmediato como hondo, también se entiende la dimensión de lo que se fue con él.