La muerte de Manuel Arjona conmocionó este miércoles al ambiente artístico español. El histórico integrante y fundador de Locomía falleció a los 58 años en su casa de Viladecans, en Barcelona, según confirmaron sus allegados y excompañeros de banda. La noticia fue dada a conocer por Xavier Font, uno de los referentes del popular grupo nacido en Ibiza durante los años 80.

De acuerdo con la información difundida por medios españoles, el músico murió mientras dormía luego de haber pasado una jornada completamente normal. Horas antes había estado pintando y compartiendo actividades cotidianas sin presentar problemas de salud visibles. Personas cercanas remarcaron que llevaba una vida tranquila y saludable.

Aunque la autopsia fue realizada para determinar oficialmente las causas del fallecimiento, las primeras versiones apuntaron a una falla cardíaca repentina. La inesperada partida de Manuel Arjona generó sorpresa entre quienes lo conocían, ya que no había trascendido ninguna enfermedad previa ni complicaciones médicas recientes.

El adiós a Manuel Arjona

El nombre de Locomía marcó una era dentro del pop español y latinoamericano gracias a su estética extravagante, sus coreografías y los emblemáticos abanicos gigantes. Arjona integró la primera formación del grupo junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, logrando una enorme repercusión internacional y cosechando discos de oro y platino en distintos países.

Desde la cuenta oficial del grupo compartieron un mensaje cargado de emoción para despedir al artista. “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”, expresaron en el comunicado.

La muerte de Manuel Arjona revive además el recuerdo de otros integrantes históricos de Locomía que fallecieron en los últimos años. Antes habían muerto Santos Blanco y Frank Romero en 2018, mientras que Francesc Picas falleció en 2023. Con esta pérdida, ya son cuatro los miembros emblemáticos del grupo que desaparecieron.

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida y homenaje. Juan Antonio Fuentes escribió con profundo dolor: “Se me va un icono, un referente, un amigo, un hermano. Manolo, luz para tu viaje. Comparto el dolor con la familia y les mando fuerza y amor infinito”. Sus palabras reflejaron el impacto emocional que provocó la noticia entre quienes compartieron escenarios y experiencias con el músico.

También Carlos Armas recordó con tristeza a su amigo y compañero. “Se ha ido demasiado pronto, dejándonos un enorme vacío y privándonos de la compañía de uno de los seres humanos más grandes, nobles y generosos que he tenido la suerte de conocer”, expresó. La partida de Manuel Arjona deja una profunda huella en la historia de Locomía y en toda una generación que convirtió sus canciones en un símbolo inolvidable del pop español.