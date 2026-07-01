Este jueves desde las 20, Araca Teatro volverá a convertirse en un punto de encuentro para quienes buscan una salida diferente en la ciudad de Neuquén. Bajo la propuesta "Vinilo & Juegos", el espacio ofrecerá una noche donde la música en vinilo, los juegos de mesa y la gastronomía serán los protagonistas.

En diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se transmite por AM550, la actriz, directora y productora de Araca Teatro, Lala Vega, explicó que la iniciativa nació con la intención de recuperar el encuentro cara a cara y disfrutar de un momento sin apuros. "Es una invitación a bajar un cambio. Queremos que la gente venga con amigos, o incluso sola, porque siempre termina compartiendo con otros. Hay juegos para elegir, buena música sonando en vinilo y un ambiente muy relajado para disfrutar la noche", señaló.

La actividad comenzará este jueves a las 20 en Araca Teatro, frente al Mirador del Río Neuquén.

Vega destacó que la propuesta busca ofrecer una experiencia distinta a la de un bar tradicional. "La idea es que cada uno pueda quedarse el tiempo que quiera, escuchar música, jugar una partida, conversar y disfrutar del espacio. Nos gusta que Araca también sea un lugar de encuentro para la comunidad", comentó.

Durante la noche habrá una promoción especial que incluye una pizza de muzzarella al horno de barro por 20 mil pesos y vermut 2x1, acompañando una experiencia pensada para compartir. "Muchas veces el mejor plan es el más simple: buena música, algo rico para comer y personas con quienes pasar un buen momento. Eso es lo que buscamos generar cada vez que organizamos estas noches", agregó.

La actividad se desarrollará en Araca Teatro, ubicado en Virgen de Luján 1555, frente al Mirador del Río Neuquén, y está abierta a todo público. Desde la organización recomendaron llegar a partir de las 20 para disfrutar de la propuesta desde el inicio y sumarse a una noche donde los vinilos, los juegos y las charlas serán la excusa perfecta para encontrarse.