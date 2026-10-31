El encuentro se produjo durante una entrevista en Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini por la pantalla de El Trece. Allí, Luciano Pereyra contó cómo se prepara para uno de los compromisos más importantes de su carrera: cantar frente al papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina. Sin embargo, la charla tomó un rumbo inesperado cuando el conductor comenzó a revisar las letras de sus canciones y puso en duda si algunas eran apropiadas para semejante ocasión.

Todo comenzó cuando Pergolini eligió uno de los últimos éxitos del cantante y empezó a leer distintos fragmentos. Con su habitual ironía, analizó las frases que hablan de extrañar a alguien, sentirse solo y pedirle a Dios que esa persona regrese. El conductor consideró que, aunque algunas partes podían tener una interpretación religiosa, otras podían generar cierta incomodidad si eran interpretadas frente al máximo referente de la Iglesia católica.

Lejos de esquivar el comentario, Luciano Pereyra siguió el juego y respondió con humor: “Con la fe estamos, estamos bien”. Pero el intercambio se puso todavía más entretenido cuando Mario Pergolini llegó al verso “Tu ausencia no me deja respirar”. Allí, el músico no ocultó su sorpresa por la observación y le retrucó directamente: “¿Cómo que no? ¿Te vas a enojar por una canción?”. La reacción provocó carcajadas entre quienes estaban presentes en el estudio.

El conductor intentó justificar sus reparos y continuó imaginando cómo podría interpretar el pontífice semejantes declaraciones. Incluso bromeó con una posible reacción física del cantante ante sus críticas. Sin embargo, Pereyra mantuvo el tono distendido y destacó la sensibilidad de su entrevistador: “Bien, Mario. Tu sensibilidad está muy bien”, le dijo mientras seguían repasando las estrofas.

Otro momento llamativo llegó cuando Pergolini cuestionó una referencia al beso que aparece en la canción. El artista salió nuevamente en defensa de su composición y explicó: “¿Vos con qué das un beso? ¿Con la mano? No, vos das un beso con la boca”. En ese momento también intervino Evelyn Botto, quien aportó otra interpretación de la frase y sumó más humor a la conversación.

Más allá de las bromas, el cantante contó que tendrá la posibilidad de interpretar entre tres y cuatro canciones ante León XIV. También recordó que no será la primera vez que cante frente a un Papa: en el año 2000 participó del Jubileo en Roma, donde interpretó “Solo le pido a Dios”, la emblemática composición de León Gieco, ante Juan Pablo II. Sobre aquella experiencia, recordó: “Y ahí teníamos la opción solo de una canción, en el Jubileo del año 2000, en Roma, en la Universidad de Tor Vergata”.

Luciano Pereyra cantará para León XIV

En la parte final de la entrevista, Mario Pergolini aprovechó para recomendarle otro tema de su repertorio: “Si no estuviera”, una de sus canciones preferidas. También le preguntó si la había grabado junto a Q’ Lokura, algo que generó una nueva complicidad entre ambos. Luciano Pereyra aprovechó para bromear sobre los gustos musicales de su amigo, quien aclaró que escucha cuarteto solamente por esa canción.

De esta manera, lo que comenzó como una charla sobre la preparación de un acontecimiento muy especial terminó convirtiéndose en uno de los momentos más divertidos de la entrevista. Mientras se acerca la visita de León XIV a la Argentina, el repertorio que elegirá Luciano Pereyra todavía es una incógnita. Lo que quedó claro es que el cantante está dispuesto a defender sus canciones, incluso cuando quien las pone bajo la lupa es nada menos que Mario Pergolini.