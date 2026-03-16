La polémica que protagonizó Daniela Celis volvió a sacudir a los seguidores de Gran Hermano luego de que la influencer hiciera un particular descargo público tras sus comentarios íntimos sobre Thiago Medina. Después de la ola de críticas que recibió en redes sociales por sus declaraciones en un streaming, la ex participante del reality decidió publicar un video en su cuenta de Instagram para intentar bajar la tensión.

Todo comenzó cuando Daniela Celis habló sin filtro sobre su vida sexual con Thiago Medina durante su paso por el stream de Martín Cirio. Sus palabras rápidamente se viralizaron y generaron un fuerte debate entre los usuarios, muchos de los cuales consideraron que había expuesto demasiado la intimidad de su expareja y padre de sus hijas.

Ante la repercusión, Daniela Celis decidió pronunciarse públicamente. En un video que compartió con sus seguidores, la influencer acompañó su descargo con una frase contundente que resumía su postura: “La cagué”. Con ese mensaje, intentó reconocer que quizás había cruzado un límite al hablar de temas tan personales.

Durante el video, Daniela Celis admitió que existen ciertos aspectos de la vida privada que deberían mantenerse lejos de la exposición mediática. “Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, expresó al referirse a los comentarios que había hecho sobre Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano también explicó que muchas veces, en contextos de confianza, uno puede terminar diciendo más de lo que corresponde. “Quizás en un momento de confianza decís cosas que no tenés que decir y bueno, lo dije”, reconoció Daniela Celis, intentando justificar el episodio que generó tanta polémica.

Además, la actual conductora de La Jugada, el programa de Streams Telefe, sostuvo que sus declaraciones no tuvieron una intención maliciosa. “Nadie quedó mal”, afirmó Daniela Celis, aunque al mismo tiempo confesó que al escucharse a sí misma sintió cierta incomodidad: “A veces no me gusta escucharme cuando hablo de esa manera”.

Sin embargo, el final del video terminó sorprendiendo a muchos seguidores. En lugar de mantener el tono reflexivo, Daniela Celis cambió completamente su postura y lanzó una frase que generó aún más repercusión: “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”.

Para cerrar su descargo, Daniela Celis aseguró que necesitaba “despejarse” luego del revuelo mediático que se generó alrededor de sus palabras sobre Thiago Medina. El detalle que más llamó la atención fue que, inmediatamente después, aprovechó el momento para promocionar una aplicación de apuestas, lo que despertó sospechas entre los usuarios sobre si toda la situación pudo haber sido parte de una estrategia publicitaria.