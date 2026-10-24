Murió Marcelo Trepat: del elenco original de Drácula a su vida en las sierras de Córdoba

Marcelo Trepat murió este sábado 24 de octubre, a los 62 años, en Villa Giardino, Córdoba, la localidad serrana que había elegido como hogar después de una extensa carrera artística. La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó su fallecimiento y recordó su trayectoria en el teatro musical, la televisión y el cine.

Nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, Trepat construyó un recorrido profesional que incluyó producciones emblemáticas como Drácula, el musical, su paso por Les Luthiers y trabajos junto a figuras como Pepe Soriano, Raúl Lavié y Alejandra Radano. También desarrolló una extensa labor en el teatro infantil y participó en recordados ciclos televisivos.

Marcelo Trepat y el musical que marcó su carrera

La vocación artística de Trepat comenzó durante su infancia. Nacido el 15 de marzo de 1964 en Pergamino, se acercó al teatro en la Escuela 22 y continuó su formación durante la adolescencia en agrupaciones locales, entre ellas el grupo dirigido por Jorge Sharry y el Grupo 84, surgido de Juventud de Teatro.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1991, cuando fue parte del elenco original de Drácula, el musical, la obra de Pepe Cibrián Campoy y Ángel Mahler que se estrenó en el estadio Luna Park. Allí interpretó a Lord Arturo, en una producción que se convirtió en una referencia del teatro musical argentino.

A partir de entonces, su actividad se extendió a escenarios y propuestas de distintos géneros. En Mi bella dama, presentada en el Teatro Nacional, compartió elenco con Paola Krum, Víctor Laplace, Pepe Soriano y Aída Luz.

En 2002 participó en El violinista en el tejado, junto a Soriano y Rita Cortese, y al año siguiente formó parte de Zorba, protagonizada por Raúl Lavié. También integró el elenco de Te quiero, sos perfecto… cambiá, con dirección de Ricky Pashkus, junto a Karina K, Natalia Lobo y Rodolfo Valss.

Durante las temporadas 2007 y 2008 interpretó a Cliff Bradshaw en Cabaret, bajo la dirección de Ariel del Mastro. Otro de sus trabajos fue Visitando al señor Green, donde volvió a compartir escenario con Pepe Soriano, esta vez con dirección de Santiago Doria.

Su trabajo con Les Luthiers: el desafío de reemplazar a Mundstock y Rabinovich

Entre 2009 y 2012, Trepat se desempeñó como reemplazante oficial de Les Luthiers, el conjunto argentino que combina música, humor y actuación en espectáculos de gran complejidad escénica.

Durante ese período cubrió funciones actorales y vocales, especialmente las correspondientes a Marcos Mundstock y Daniel Rabinovich, en las obras Lutherapia y ¡Chist!.

La experiencia lo llevó a integrarse a una propuesta artística con códigos interpretativos y musicales propios, desarrollados a lo largo de décadas. Su formación como actor y cantante fue parte de un recorrido que ya incluía comedias, musicales y espectáculos para toda la familia.

Georgina Barbarossa lo despidió como a un hermano

La relación entre Trepat y Georgina Barbarossa fue mucho más allá de los proyectos que compartieron. Trabajaron juntos en televisión, teatro y espectáculos infantiles, y construyeron un vínculo de amistad que la conductora volvió a poner de manifiesto tras conocerse la noticia.

Trepat participó en los ciclos Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. También compartió con ella el escenario en Doña Disparate y Bambuco, la obra infantil de María Elena Walsh en la que interpretó a Bambuco.

En su despedida, Barbarossa recordó los años de cercanía, las experiencias compartidas y el acompañamiento de su amigo en momentos importantes de su vida y de la de sus hijos.

"Gracias, gracias, gracias y siempre gracias por estar conmigo, con mis hijos en tantos momentos. Gracias por las risas y los abrazos y por estar siempre para mí. Te amo con todo mi corazón", publicó.

La conductora también incluyó una referencia a una broma privada que compartían, «WHY? BECAUSE», y expresó su deseo de volver a encontrarse con él en otra vida.

"Te voy a volver a elegir en esta y en todas las vidas para que estemos juntitos, te voy a extrañar pero te tengo conmigo", escribió.

De la TV, a los espectáculos infantiles y el cine

Aunque el teatro musical ocupó un lugar central en su trayectoria, Trepat también encontró un espacio importante en las producciones destinadas al público infantil.

En 1989 participó en Pulgarcito en busca de Bella Durmiente y fue recordado por su actuación en La familia Frankenstein. Años más tarde integró Mi bello dragón, de Enrique Pinti, presentada en el Teatro Maipo en 2002.

Su trabajo incluyó además participaciones musicales. Formó parte de las grabaciones de Amor invisible (2003) y Amor invisible 2 (2005), junto a Paola Krum, Gustavo Monje y otros intérpretes.

En televisión trabajó en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores, donde apareció en el episodio «Seguro de desempleo». También integró la miniserie rusa V ritme tango (Al ritmo del tango), protagonizada por Natalia Oreiro.

En cine participó en Cicatrices, dirigida por Patricio Coll, y en el cortometraje Te querré mientras viva, de Agustín Barroso. En 1998, además, formó parte de la grabación colectiva de Rutas del alma, junto al Coro Kennedy y otros artistas.

Villa Giardino, la localidad cordobesa donde encontró otra forma de vida

La historia de Trepat tuvo un giro personal cuando decidió alejarse de la dinámica cotidiana de Buenos Aires y establecerse en Villa Giardino, en el Valle de Punilla. Desde 2008 vivía de manera permanente en esa localidad de las sierras cordobesas.

Su relación con el lugar había comenzado bastante antes. Durante sus visitas al hotel de la Asociación Argentina de Actores conoció la zona y empezó a considerar la posibilidad de instalarse allí. En 1997, alentado por Georgina Barbarossa, compró un terreno. Después de finalizar su participación en Cabaret, concretó el proyecto.

Lejos de significar un abandono de su identidad artística, el cambio de residencia marcó una nueva etapa personal. Después de años de funciones, giras y producciones, encontró en las sierras un entorno donde priorizar la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

"En cada plantita, en cada flor de Giardino estás": el último adiós

En el tramo final de su mensaje, Georgina Barbarossa hizo referencia a las circunstancias de la muerte de su amigo y al lugar donde había decidido vivir.

"Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá por qué tan pronto", escribió la conductora.

La despedida concluyó con una imagen vinculada a Villa Giardino, el paisaje que Trepat había elegido para su vida cotidiana: "En cada plantita, en cada flor de Giardino estás, Marce, siempre, siempre".