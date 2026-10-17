Paula y sus hijas Julieta, Candela y Jimena atravesaron este sábado la despedida de Fernando Confessore acompañadas por familiares, amigos y compañeros del meteorólogo. A un día de su muerte, quienes compartieron con él la vida cotidiana y los años de televisión se reunieron en Buenos Aires para estar cerca de su familia y darle el último adiós.

Las hijas de Fernando Confessore (RS FOTOS)

La despedida también tuvo una expresión íntima en las redes. Julieta publicó una foto de su infancia junto a su papá y, en otra imagen que compartía la noticia del fallecimiento, escribió: “Te voy a amar y extrañar toda la eternidad”. El recuerdo familiar y esas palabras dejaron ver el lugar que Fernando Confessore ocupaba en su vida.

Roxy Vázquez (RS FOTOS)

El vínculo entre ambos había tenido una celebración muy distinta en agosto del año pasado, cuando Julieta se recibió de ingeniera química. Su padre compartió entonces la alegría por ese logro y destacó el camino que había recorrido: “Hoy ya tiene su título de ingeniera, pero también se cierra un capítulo, una historia de esfuerzo, constancia y sueños cumplidos. Orgulloso no me alcanza”. La publicación reflejaba el orgullo por verla cumplir ese objetivo.

Marcelo Bonelli (RS FOTOS)

Dominique Metzger (RS FOTOS)

El velatorio se realizó este sábado 17 de octubre en Zuccotti Hnos. S.A., ubicado en la avenida Córdoba 5080, en la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia comenzó por la mañana y se extendió hasta el mediodía. Allí confluyeron el duelo de su esposa y sus tres hijas con el de quienes habían conocido a Confessore dentro de los medios.

Fernando Vigo y Manu Jove (RS FOTOS)

Fernando Confessore murió durante la madrugada del viernes 16 de octubre, a los 58 años, después de sufrir una descompensación en su casa de Versailles. La noticia fue comunicada por Nacho Otero y Valeria Sampedro en la primera mañana de El Trece, en medio de la tristeza por la pérdida de un compañero.

Diego Poggi (RS FOTOS)

Entre los colegas que se acercaron estuvieron Marcelo Bonelli, Roxy Vázquez, Valeria Sampedro y Guillermo Lobo. También concurrieron Ignacio González Prieto, Diego Ruscitti, Fernando Vigo, Manu Jove y Leo Paradiso. La presencia de figuras de TN, junto con otros profesionales que habían compartido trabajos con él, mostró el acompañamiento a sus seres queridos en esas horas de dolor.

Guillermo Lobo (RS FOTOS)

Para quienes lo seguían en televisión, Confessore había sido durante años una presencia cotidiana a la hora de conocer el pronóstico. En la sala de la avenida Córdoba, ese recorrido profesional se encontró con su historia familiar: colegas, amigos, Paula y sus hijas compartieron la despedida de alguien que había formado parte de sus días de maneras distintas.