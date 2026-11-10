De qué murió Marcos Camino: la causa de muerte del histórico fundador de Los Palmeras

La investigación sobre el fallecimiento de Marcos Camino arrojó luz sobre las trágicas circunstancias que rodean la partida del músico de 76 años. Tras el revuelo en la capital santafesina, las autoridades policiales confirmaron que el legendario acordeonista se quitó la vida en el predio donde funcionaba el espacio de trabajo de Los Palmeras. El hecho generó un fuerte impacto en su público y junto con él el desconsolado dolor por su partida.

El procedimiento oficial comenzó a partir de un llamado al Centro de Emergencias 911, que movilizó a los efectivos hasta el barrio Candioti Norte. Al llegar a la propiedad sobre la calle Alvear al 4900, los agentes se entrevistaron con la cuñada del artista. “Informó que observa por las cámaras de seguridad que el masculino ingresa al galpón logístico de la banda y no volvió a salir, por lo que acercan al lugar junto con un empleado para poder abrir el galpón y al ingresar observan al masculino colgado de una estructura de hierro con una soga” explicaron los voceros del operativo.

Ante la falta de novedades y la creciente alarma de su entorno cercano, la revisión de los dispositivos de seguridad resultó determinante para localizar a Marcos Camino. La posterior inspección del galpón logístico confirmó el triste desenlace, activando el protocolo pericial correspondiente en la escena.

Esta trágica noticia acontece en medio de un año atravesado por profundos cambios en Los Palmeras. Durante los últimos meses, el reconocido instrumentista había anunciado su retiro aduciendo problemas de salud, una decisión que se sumó a la previa desvinculación del cantante Cacho Deicas y reconfiguró la histórica sociedad.

Frente a la difusión de los datos del parte policial, el dolor se apoderó de los fanáticos y colegas de la movida tropical. La pérdida de una de sus figuras centrales dejó un clima de profunda sensibilidad en la provincia de Santa Fe, donde su nombre siempre estuvo ligado a las celebraciones populares.

Durante más de cinco décadas de trayectoria ininterrumpida, la figura de Marcos Camino representó la columna vertebral del estilo inconfundible de la cumbia santafesina. Su talento con el acordeón y su visión creativa transformaron a Los Palmeras en un símbolo indiscutido del género.

Aquel doloroso informe judicial cierra una jornada trágica para la cultura nacional, pero revalida el peso de una huella imborrable. Más allá del triste escenario registrado en el espacio logístico, el legado sonoro del músico permanecerá grabado en la memoria colectiva del público.