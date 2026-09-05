La música tropical argentina atraviesa una jornada de tristeza. Este viernes, una noticia golpeó de lleno al universo de la cumbia santafesina y generó una inmediata reacción entre fanáticos, músicos y seguidores de una de las agrupaciones más emblemáticas del país.

El anuncio fue realizado por Los Palmeras a través de sus redes sociales oficiales, donde compartieron un emotivo mensaje para despedir a una figura que formó parte de una etapa clave en la historia del grupo. La publicación rápidamente se llenó de mensajes de afecto y recuerdos de quienes siguieron de cerca la trayectoria de la banda.

El fallecido fue Ricardo "Oveja" Stec, histórico percusionista que integró Los Palmeras durante fines de la década de 1980 y comienzos de los años 90. La agrupación confirmó la noticia con un mensaje cargado de emoción y reconocimiento por los años compartidos.

El emotivo mensaje de Los Palmeras para despedir a Ricardo "Oveja" Stec

"Hoy nos toca despedir otro de nuestros históricos miembros. Gracias por tantos momentos compartidos y toda tu música. Que en paz descanses querido amigo Ricardo 'Oveja' Stec", expresaron desde la banda santafesina.

La despedida concluyó con una frase que reflejó el vínculo construido durante años de escenarios, giras y grabaciones: "Te saludan hoy y siempre tus amigos Los Palmeras".

Una pieza importante en una etapa histórica de la banda

Stec se desempeñó como tumbadorista y fue parte de la sección de percusión de Los Palmeras entre 1988 y 1992, años que marcaron un período de consolidación y crecimiento para el grupo liderado por Marcos Camino y Rubén "Cacho" Deicas.

Durante ese ciclo, la banda lanzó discos que quedaron grabados en la memoria de los seguidores del género, entre ellos Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990) y Boquita azucarada (1991).

Además, en 1992, Los Palmeras celebraron dos décadas de trayectoria, consolidándose como una de las formaciones más influyentes de la música tropical argentina.

Ricardo "Oveja" Stec fue parte de Los Palmeras a comienzos de la década de los 90 - Foto: Facebook Los Palmeras

Stec compartió escenario con referentes de la cumbia santafesina

Durante su paso por la agrupación, Ricardo "Oveja" Stec compartió formación con figuras fundamentales de la historia de Los Palmeras, como Rubén "Cacho" Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

Su trabajo en la percusión contribuyó al sonido característico que convirtió al grupo en un fenómeno popular que trascendió generaciones y fronteras provinciales.

Dolor entre los fanáticos y el mundo de la música tropical

La noticia provocó una profunda conmoción entre seguidores, colegas y allegados a la banda. En las redes sociales se multiplicaron los mensajes de despedida, los recuerdos de recitales y las muestras de cariño hacia el músico.

Hasta el momento no trascendieron las causas de su fallecimiento. Desde Los Palmeras eligieron recordarlo por su amistad, su compromiso con la música y el legado que dejó en una de las etapas más recordadas de la agrupación.