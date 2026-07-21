El robo que sufrió Wanda Nara en su casa de Milán sigue generando repercusiones y, con el avance de la investigación, la conductora compartió cuál es su principal hipótesis sobre quiénes podrían haber cometido el delito. El hecho ocurrió mientras ella se encontraba en Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026, mientras sus hijos permanecían en la vivienda junto a Nora Colosimo.

En diálogo con el periodista Guido Záffora para DDM (América), la mediática aseguró que sospecha que los delincuentes actuaron con información previa. Según contó el panelista, Wanda Nara considera que el ingreso a la propiedad no fue al azar, sino que estuvo cuidadosamente organizado por personas que conocían cada rincón de la casa.

“Wanda Nara sospecha de alguien que ya conoce la casa y dice que es algo organizado. La Policía piensa que si en siete años nadie ingresó y cuando entran tres malhechores saben a dónde tienen que ir, la persona que ingresó fue por alguien que conoce la casa”, explicó Guido Záffora al aire, al revelar parte de la conversación que mantuvo con la empresaria.

La conductora también enumeró los objetos que fueron sustraídos durante el asalto. Entre ellos mencionó pasaportes, permisos de viaje, bolsos, carteras, relojes, ropa y otros elementos de gran valor. Además, destacó que los ladrones fueron directamente hacia el sector donde se encontraban esos objetos. “Fueron directo a la habitación. Es muy difícil de llegar, la casa es muy grande y tiene muchas habitaciones. La Policía está investigando con la ayuda de las cámaras”, aseguró.

Otro dato que llamó la atención de Wanda Nara fue el comportamiento de los delincuentes registrado por las cámaras de seguridad. Según explicó, los asaltantes actuaron con total tranquilidad y parecían conocer perfectamente la distribución de la propiedad. Incluso, sostuvo que en las grabaciones se observa cómo controlaban los movimientos de sus hijos mientras ellos seguían el partido del Mundial 2026.

“Sabían perfectamente dónde estaban las cosas. Y por las cámaras se ve cómo estos hombres que entraron encapuchados controlaban y miraban a mis hijos, que estaban mirando el partido a los gritos. Fue todo organizado y premeditado”, expresó la empresaria, convencida de que el golpe fue preparado con anticipación.

Tras el episodio, Wanda Nara contó que decidió reforzar las medidas de seguridad para proteger a su familia. A través de sus redes sociales explicó que, aunque el mal momento dejó miedo, lo más importante es que sus hijos se encuentran fuera de peligro. “Gracias por tantos mensajes. Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo”, escribió.

Además, destacó la actitud que tuvieron los chicos durante el robo y agradeció especialmente el acompañamiento de Nora Colosimo, quien estaba con ellos en la casa. También se mostró optimista respecto del trabajo de la investigación y confió en que las imágenes de las cámaras permitirán identificar a los responsables. “Las cámaras de seguridad estaban en funcionamiento, espero que pronto los encuentren. Lo material se recupera”, concluyó.