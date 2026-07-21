Camila Homs fue una de las personas que se acercó este lunes al aeropuerto de Ezeiza tras el regreso de la Selección Argentina luego de su participación en el Mundial 2026. Aunque muchos pensaron que su presencia estaba relacionada con Rodrigo de Paul, la modelo aclaró rápidamente cuál era el verdadero motivo de su visita.

La influencer llegó hasta el hall de arribos para recibir a sus hijos, Francesca y Bautista, quienes habían viajado al exterior para acompañar a su papá durante la competencia mundialista. Los pequeños regresaron al país junto a otros familiares de los futbolistas del seleccionado argentino.

En diálogo con el programa Hablemos de esto (TN), Camila Homs contó por qué decidió esperar en el aeropuerto: “Vengo a buscar a mis nenes que vienen con la abuela”, explicó con una sonrisa, dejando en claro que toda su atención estaba puesta en el esperado reencuentro con los chicos.

La modelo no estuvo sola durante la espera. La acompañó Aitana, la hija que tuvo con su actual pareja, José 'el Principito' Sosa, quien también formó parte de ese especial momento familiar mientras aguardaban la salida de Francesca y Bautista.

Consultada sobre cómo atravesó las semanas en las que sus hijos permanecieron junto a Rodrigo de Paul, Camila Homs prefirió mantener un perfil bajo y respondió de manera breve: “Bien, pero no tengo nada para decir. Los estoy esperando”. Sus palabras reflejaron que la prioridad era volver a abrazar a los chicos después de la distancia.

Días antes del regreso, la modelo había emocionado a sus seguidores con una publicación dedicada a Bautista, quien celebró sus cinco años mientras permanecía en Estados Unidos junto a su padre. La ausencia física no impidió que Camila Homs le dedicara un profundo mensaje cargado de amor.

¿Llegó de Paul a Ezeiza?

“Me cuesta tenerte lejos en este día, pero si vos sos feliz, mamá también”, escribió en sus redes sociales. Luego agregó unas palabras que conmovieron a sus seguidores: “Me brillan los ojos cada vez que escucho hablar de vos, porque no hay palabra que no me haga sentir un inmenso orgullo de ser tu mamá”.

Con el regreso de Francesca y Bautista al país, Camila Homs finalmente pudo concretar el ansiado reencuentro. Más allá de la expectativa que generó la llegada de Rodrigo de Paul junto a la Selección Argentina, la jornada estuvo marcada por un momento familiar muy esperado, en el que la modelo dejó en evidencia que lo único importante para ella era volver a tener a sus hijos entre sus brazos.