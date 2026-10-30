El balcón volvió a convertirse en el destino más buscado en MasterChef Celebrity, con la quinta gala de eliminación cada vez más cerca. La segunda noche de cocina de la semana 5 repartió nuevas oportunidades y complicó el camino de otros participantes, que ahora tendrán que disputar una prueba con muy poco margen para equivocarse.

Julieta Poggio, Rocío Robles, Luck Ra y Nazareno Casero consiguieron la aprobación de Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana y subieron al balcón. Con esa decisión, los cuatro quedaron fuera de la última chance y se sumaron a la nómina que cocinará en la gala de beneficios, donde estarán en juego las próximas medallas.

El delantal gris quedó para Mike Amigorena, Sebastián Presta, Hernán “Mala Fama” Coronel, Diego Ramos, Pablo Migliore y China Ansa. Ninguno quedó eliminado por ese resultado: deberán volver a cocinar en la última chance para buscar el único lugar disponible que les permitirá evitar la quinta gala de eliminación.

La dificultad de esta segunda jornada de MasterChef Celebrity estuvo en un giro que llegó después de pasar por el mercado. Los concursantes debieron intercambiar a último momento sus canastas con el compañero que tenían al lado y resolver sus platos con ingredientes que no habían elegido. Hernán Coronel fue la excepción, por haber ganado una medalla la semana anterior.

A los seis que recibieron el gris se sumarán Grego Rossello y Lizy Tagliani, por lo que serán ocho los participantes de la última chance. La cuenta deja una exigencia concreta para esa noche: siete terminarán con destino a la eliminación y apenas uno podrá salir de esa instancia sin tener que disputar su continuidad en la competencia.

Del lado de los beneficios, los cuatro que acaban de subir al balcón se encontrarán con Karina Mazzocco, Edith Hermida, Marta Fort, Luciana Geuna, Pablo Giralt y Campi. La gala reunirá así a diez participantes que buscarán quedarse con una de las dos medallas de la semana 5.

La otra definición importante llegará en esa misma gala: uno de sus participantes irá a la quinta eliminación. Por eso, quienes celebraron el pase al balcón volverán a cocinar con algo más que una medalla en juego. La próxima presentación ante el jurado puede cambiarles el destino dentro de la semana 5 de MasterChef Celebrity.