Murió Patrick Stewart, recordado por sus papeles en X-Men y Star Trek

El actor británico Patrick Stewart murió a los 86 años en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos, el miércoles 28 de octubre de 2026. La noticia fue comunicada públicamente este jueves por su entorno, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

La despedida confirmó que el intérprete atravesó un período de enfermedad relacionado con el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Su esposa, Sunny Ozell, estuvo junto a él en sus últimos momentos, rodeado también por familiares y amigos.

Reconocido mundialmente por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y al profesor Charles Xavier en la saga X-Men, Stewart construyó una carrera de seis décadas entre el teatro, el cine y la televisión. Su muerte generó repercusiones entre los seguidores de ambas franquicias y en la industria del entretenimiento.

El emotivo mensaje con el que despidieron a Patrick Stewart

El comunicado difundido por sus seres queridos reconstruyó el clima de sus últimos momentos y destacó que estuvo acompañado por sus afectos, la música y los recuerdos compartidos.

“Estuvo contenido en el cálido abrazo de su familia y sus amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y esa clase de emoción profunda que solo él podía inspirar después de toda una vida de entrega a los demás”, expresaron.

La familia informó a la prensa que Stewart enfrentó el mal de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mensaje también dejó una frase dedicada a la serenidad con la que lo recordarán: “Siempre atesoraremos la serenidad y la paz reflejadas en su cara, un recuerdo perdurable de su gracia inquebrantable”.

Sus familiares repasaron además el recorrido que llevó al actor desde sus comienzos en Inglaterra hasta los escenarios de Broadway y las grandes producciones de Hollywood. En ese homenaje, destacaron tanto su capacidad interpretativa como la huella que dejó en distintas generaciones de espectadores.