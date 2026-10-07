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Murió Piero, la voz inolvidable de "Mi viejo" y “Para el pueblo lo que es del pueblo”

El reconocido cantautor falleció a los 81 años tras atravesar un delicado cuadro de salud. Dueño de una obra que marcó generaciones, dejó una huella imborrable en la música  de Argentina y toda Latinoamérica.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 07 de octubre de 2026 a las 16:41
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Murió Piero este miércoles 7 de octubre a los 81 años - Foto: Archivo

La música argentina está de luto. Este miércoles se confirmó la muerte de Piero, uno de los artistas más influyentes y queridos de la canción popular latinoamericana. El cantautor tenía 81 años y atravesaba un delicado cuadro de salud que se había agravado en los últimos meses.

La música llora a Piero, autor de "Mi viejo" y "Para el pueblo lo que es del pueblo"

Dueño de una trayectoria que se extendió por más de cinco décadas, Piero logró construir una obra artística atravesada por la sensibilidad, el compromiso social y la capacidad de retratar las emociones cotidianas. Su figura se convirtió en un símbolo de la canción de protesta y de la balada latinoamericana, con una llegada masiva que trascendió generaciones y fronteras.

Entre sus composiciones más recordadas sobresalen "Mi viejo", una de las canciones más emotivas dedicadas a la figura paterna, y "Para el pueblo lo que es del pueblo", convertida con el tiempo en un himno de lucha y conciencia social en distintos países de América Latina.

A lo largo de su carrera, el artista combinó letras de fuerte contenido testimonial con melodías capaces de conectar con públicos muy diversos. Esa mezcla de poesía, reflexión y cercanía popular lo transformó en una referencia ineludible de la música en español.

La noticia de su fallecimiento generó una inmediata repercusión en redes sociales, donde colegas, artistas y admiradores compartieron mensajes de despedida y recordaron algunos de los momentos más destacados de su extensa trayectoria.

Aunque su partida deja un profundo vacío en la cultura popular, su legado permanece intacto. Sus canciones continúan formando parte de la memoria colectiva de millones de personas y seguirán resonando como un testimonio de libertad, sensibilidad artística y compromiso con las causas sociales.

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