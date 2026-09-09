La muerte de Chiche Gelblung, a los 82 años, provocó una fuerte repercusión en el ambiente periodístico y televisivo argentino. El reconocido comunicador había atravesado varias internaciones durante este año debido a diferentes problemas de salud, aunque eso no le impidió mantenerse activo y continuar con sus tareas profesionales hasta sus últimos días.

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se transformaron en el espacio elegido por numerosos periodistas, conductores y figuras del espectáculo para despedir a Chiche Gelblung. Entre los mensajes más destacados apareció el de Pilar Smith, quien recordó distintos momentos compartidos y el rol que tuvo el periodista durante los comienzos de su carrera: “Adiós maestro. Fuiste muy importante en el inicio de mi carrera y siempre estaré agradecida, miles de recuerdos quedarán en mí”.

También Flor de la V dedicó unas sentidas palabras al histórico periodista y puso el foco en su enorme influencia dentro de los medios argentinos. “Se fue una parte enorme de la historia del periodismo y de la televisión argentina”, escribió. Luego destacó su curiosidad y su permanente búsqueda de historias: “Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar”.

Uno de los testimonios más personales fue el de Rodrigo Lussich, quien compartió durante años espacios profesionales con Chiche Gelblung. “Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí”, expresó. Además, recordó que fue cronista y columnista suyo y que juntos fundaron Rating Cero.

En su despedida, Gastón Recondo también eligió destacar la faceta profesional de Chiche Gelblung. “Descansa en paz Chiche. Y Gracias por todas nuestras discusiones. Periodista de raza”, escribió junto a una fotografía del comunicador, en la que se podía observar el particular tatuaje de un alambre de púa que llevaba en su muñeca.

Jonatan Viale vinculó la partida de Chiche Gelblung con la figura de su padre, Mauro Viale, y planteó un emotivo reencuentro entre ambos. “Chiche, te queremos tanto. Te vamos a extrañar. Duele mucho pero mucho tu partida”, manifestó. Luego lo definió como “un animal periodístico” y remarcó que ambos fueron “máquinas de trabajo”, además de periodistas que salían en búsqueda de las noticias.

Otro mensaje cargado de afecto llegó de parte de Miguel Ángel Pierri, quien reveló que mantuvo una amistad de 37 años con Chiche Gelblung. “Se fue Chiche Gelblung, amigo entrañable, 37 años de disfrutarlo, vivirlo, fuimos y somos familia”, señaló. En su publicación también envió un abrazo a Cristina, esposa del periodista, y a sus hijos.

La lista de figuras que expresaron su pesar por la muerte de Chiche Gelblung fue extensa e incluyó a Lío Pecoraro, Jorge Rial, Luis Novaresio, Pablo Montagna, Daniel Ambrosino, Leo Arias, Paula Volpe, Evangelina Anderson, Gustavo Méndez, Jorge Macri, Karina Iavícoli, Alberto Cormillot y Guido Záffora, entre muchos otros. Todos coincidieron en destacar la huella que dejó el periodista en la televisión y en el periodismo argentino.