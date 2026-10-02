La muerte de Ricardo Soulé a los 76 años generó un profundo dolor dentro del mundo del rock. El fundador de Vox Dei falleció este viernes por la mañana mientras estaba internado en un sanatorio de Quilmes. Había suspendido sus presentaciones días antes por un problema de salud, sin comunicar un diagnóstico.

Fueron sus hijos quienes comunicaron el fallecimiento y contaron que el músico estuvo acompañado por sus seres queridos hasta el final. También adelantaron que darán a conocer los detalles de su despedida. En su mensaje, hablaron del dolor que atraviesa la familia y del lugar que ocupa la obra de su padre en la vida de quienes lo escucharon.

Así lo expresaron: "Con un inconmensurable dolor tenemos que comunicar la partida física de Ricardo Soulé, nuestro padre. Su espíritu es libre, su música es de todos, su alma está en paz y su obra es eterna. Lo amamos y lo amaremos eternamente con todo nuestro corazón, hoy sumergido en un inmenso dolor. Se fue en paz, amado, rodeado y acompañado todo el tiempo por su familia. Gracias por el amor. Los detalles de la despedida serán comunicados en breve"

Aunque el receso y la internación indican que atravesaba una dificultad de salud, la familia no informó qué afección tenía ni si estuvo relacionada con su muerte. Tampoco ofreció una causa médica específica. Por eso, no es posible establecer de qué murió a partir del anuncio con el que había explicado su alejamiento de los escenarios.

Pocos días antes, Ricardo Soulé había hablado directamente con sus seguidores sobre la interrupción de sus actividades. "Quiero contarles que, por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos. Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios". Esperaba que la ausencia fuera transitoria.

Aquella expectativa estaba ligada a una vida dedicada a la música. Ricardo Soulé fue fundador, cantante y compositor de Vox Dei, una banda fundamental en los comienzos del rock argentino. Su nombre quedó asociado a La Biblia, una de las obras más reconocidas del grupo, y a canciones que siguieron llegando a nuevas generaciones de oyentes.

El regreso que el músico imaginaba ya no llegará. Sus hijos contaron que murió en paz y acompañado por la familia, y anunciaron que informarán cómo será la despedida. Hasta que se conozcan esos detalles, sus discos ofrecen a quienes lo siguieron una forma de reencontrarse con su voz y de compartirla con quienes todavía no la descubrieron.