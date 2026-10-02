Un video grabado en un aeropuerto volvió a poner a Diego Leuco y Sofi Martínez en el centro de las versiones sobre una reconciliación. La secuencia apareció después de varias coincidencias públicas que ya habían despertado preguntas sobre su vínculo. Esta vez, un gesto entre ambos dio un nuevo impulso a las especulaciones.

La cuenta lomaspopucom difundió las imágenes antes de que el conductor emprendiera un viaje y describió la escena así: “Él estaba esperando, después él se fue de viaje, se despidieron con un abrazo y un beso en sus labios”. A diferencia de sus cruces frente a cámaras, esta despedida mostró un momento personal que ambos no habían elegido compartir públicamente.

Sofi Martínez y Diego Leuco ya habían dado que hablar por sus apariciones recientes, incluida una participación compartida en La Peña de Morfi. Esos encuentros fueron interpretados por parte del público como indicios de un acercamiento. El beso en el aeropuerto añadió otro elemento a esa lectura, aunque la escena por sí sola no revela qué decidieron sobre su relación.

La exposición de sus encuentros ya le había generado incomodidad al conductor. Después del reencuentro televisivo con la periodista, Diego Leuco habló en Nadie Dice Nada, el ciclo de Luzu TV, sobre los fragmentos del programa que se multiplicaron en redes. “Lo que me pasa con esto es que me da como pudorcito por tantos clips que hay”, reconoció al describir cómo vivió la repercusión.

Esa sensación tenía que ver con el efecto de ver escenas personales circular fuera del programa. El conductor de la Peña de Morfi fue más explícito al referirse a los comentarios posteriores: “No quiero ver mucho de las repercusiones porque ahí es donde me empieza a dar vergüenza y empezás a tomar dimensión de que expusiste un montón”. Sus palabras llegaron antes de que se difundiera el video del aeropuerto y muestran que la atención sobre el vínculo ya lo inquietaba.

Por ahora, Diego Leuco y Sofi Martínez no confirmaron públicamente que hayan retomado el noviazgo. La despedida, sin embargo, agregó un gesto concreto a las señales de cercanía que antes se habían observado en televisión. Al tratarse de un momento ocurrido lejos de un estudio, la escena volvió a instalar la pregunta sobre el vínculo, esta vez sin que ellos participaran de la conversación.