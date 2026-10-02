Ricardo Soulé, fundador de Vox Dei y uno de los nombres imprescindibles de la historia del rock nacional argentino, murió este viernes 2 de octubre a las 6:43 a los 76 años. La noticia fue confirmada por su hija María Victoria Soulé, también cantante, quien comunicó el fallecimiento del músico tras un delicado problema de salud.

La muerte del artista se produjo pocas semanas después de que anunciara públicamente una pausa en su actividad artística y la suspensión de sus compromisos profesionales. En aquel momento había pedido respeto por su privacidad mientras atravesaba el tratamiento acompañado por su familia.

Durante septiembre, Soulé había manifestado su deseo de regresar a los escenarios una vez superada esa situación. Diversos referentes de la música argentina, entre ellos Guillermo Vadalá, Carca y Fabián "Zorrito" Quintiero, le habían expresado públicamente su apoyo.

Vox Dei revolucionó el rock nacional con su versión de La Biblia - Foto: Noticias Argentinas

Vox Dei, la banda que cambió la historia del rock nacional

La trayectoria de Ricardo Soulé está íntimamente ligada a Vox Dei, grupo nacido en Quilmes en 1967 junto a Willy Quiroga, Rubén Basoalto y Juan Carlos “Yodi” Godoy.

Tras una primera etapa interpretando canciones en inglés, la banda comenzó a crear material propio en castellano y rápidamente se convirtió en una referencia del naciente rock argentino.

En 1970 llegó Caliente, su álbum debut, que incluyó Presente (El momento en que estás), una canción compuesta por Soulé que trascendió generaciones y se transformó en uno de los himnos más importantes del género.

Recital de Vox Dei de 2007 en el Salón Blanco de Casa Rosada - Foto: Presidencia de la Nación

La Biblia, la obra que marcó una época

El gran punto de inflexión llegó en 1971 con La Biblia, un álbum conceptual inspirado en las Sagradas Escrituras que revolucionó la escena musical argentina.

Soulé fue una pieza clave en la creación de la obra, que trasladó relatos del Antiguo y Nuevo Testamento al lenguaje del rock. Con el paso de los años, el disco se convirtió en una referencia obligada de la música nacional y en una de las producciones más valoradas de la historia del género.

Luego llegaron otros trabajos destacados como Jeremías, pies de plomo, La nave infernal, Es una nube, no hay duda y Vox Dei para Vox Dei, consolidando el prestigio artístico del grupo.

Una carrera que trascendió generaciones

Además de su trabajo con Vox Dei, Soulé desarrolló una extensa carrera solista. Publicó discos como Vuelta a casa y Romances de gesta, exploró nuevos proyectos musicales y mantuvo una intensa actividad artística durante décadas.

Guitarrista, violinista, cantante y compositor, construyó una obra marcada por la búsqueda artística, la literatura y las referencias espirituales.

Su legado quedó asociado para siempre a canciones que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones y a una influencia decisiva en el desarrollo del rock argentino.

Con su muerte, la música nacional despide a uno de sus pioneros más influyentes y a una figura que ayudó a definir el sonido y la identidad del rock en español en Argentina.