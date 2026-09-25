Este viernes 25 de septiembre, U2 regresó a la Mount Temple Comprehensive School, la escuela de Dublín donde tocaron por primera vez, con motivo del 50 aniversario de su carrera musical. Bono Vox, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. hicieron delirar a más de mil fanáticos que se agolparon para escucharlos como aquel primer día, a finales de los años 70.

Un show en una escuela de Dublín para celebrar sus 50 años

Lo que durante toda la semana fue un secreto a voces en la comunidad educativa de Dublín finalmente se hizo realidad. La banda más importante de Irlanda volvió al patio de la escuela donde comenzó todo hace medio siglo, cuando Larry Mullen Jr. pegó un aviso en un tablero buscando compañeros para formar un grupo.

Aquella banda adolescente, que primero se llamó Feedback y luego The Hype, terminó convirtiéndose en U2, una de las formaciones más influyentes de la historia del rock. El recital se realizó en el mismo lugar donde habían ofrecido su último show escolar en 1978.

En el mismo lugar: el show en el patio de la escuela que U2 brindó a finales de los 70 - Foto: The Irish Times

Este viernes 25 de septiembre, desde muy temprano, estudiantes, docentes, exalumnos y fanáticos se reunieron para presenciar un momento histórico, en un lugar histórico. Algunos llegaron con carteles hechos a mano; otros aprovecharon la ocasión para inmortalizar una jornada que formará parte de la memoria cultural de Irlanda y de los fanáticos de la música en su conjunto.

Un show íntimo con clásicos y canciones nuevas

Vestidos completamente de negro, Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. desplegaron una presentación breve pero intensa. El repertorio incluyó clásicos como "I Will Follow", "Vertigo", "Beautiful Day", "Out of Control", "One" y una versión de "With or Without You", clásico de The Joshua Tree, que llegó como cierre luego de que el público pidiera 'Una más'.

También hubo lugar para "Silencio", uno de los adelantos de Carnaval de Luz, el próximo álbum de estudio de la banda que verá la luz en noviembre próximo.

Durante el recital de este viernes, Bono recordó los años escolares de la banda, les agradeció a los docentes que marcaron su formación y destacó el trabajo de Music Generation, una organización educativa que impulsa el acceso de jóvenes irlandeses a la música.

Lo que significa U2 para Irlanda

Más allá de la música, el regreso tuvo un fuerte valor simbólico para la sociedad irlandesa.

U2 nació en una Dublín muy distinta a la actual, marcada por dificultades económicas, con una alta tasa de desempleo y una fuerte influencia de las instituciones religiosas. Desde ese contexto sociocultural, cuatro adolescentes lograron proyectar su ciudad y su cultura al mundo.

Por eso, la presentación de este viernes en Mount Temple fue mucho más que un recital aniversario. Representó una celebración colectiva de la identidad cultural y un recordatorio de cómo la educación y la creatividad pueden transformar vidas.

El esperado lanzamiento de Carnaval de Lux

La otra gran noticia que rodea el aniversario es la llegada de "Carnaval de Lux", el 16° disco de U2 que saldrá a la venta en las próximas semanas.

El álbum genera expectativa por incluir una de las colaboraciones más emotivas de la carrera del grupo: un dueto entre Bono y la recientemente fallecida Dolly Parton, realizado a partir de grabaciones que fueron recuperadas y completadas para este proyecto.

La canción ya es considerada uno de los momentos más especiales del disco y promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados del año dentro de la industria musical.

A medio siglo de aquel aviso pegado por Larry Mullen en una escuela de Dublín, U2 sigue demostrando que su historia todavía tiene capítulos por escribir.