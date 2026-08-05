La esperada presencia de Rubén Rada en un homenaje a Tótem quedó momentáneamente en duda por una situación que modificó todos sus planes. El artista uruguayo, de 83 años, debió ser internado en un hospital de Montevideo luego de atravesar un problema de salud que requiere seguimiento permanente.

Los estudios realizados determinaron que el cantante padece una neumonía bilateral. Debido a ese diagnóstico, los profesionales decidieron que continuara hospitalizado y bajo un control médico estricto, mientras su familia y sus allegados siguen atentamente cada novedad relacionada con su evolución.

A pesar de la preocupación inicial, el panorama conocido hasta el momento llevó algo de tranquilidad. Rubén Rada se encuentra estable, responde favorablemente al tratamiento y conserva muy buen ánimo durante la internación. Esas señales despertaron optimismo entre quienes lo acompañan, aunque todavía no se informó cuándo podría recibir el alta.

Uno de los interrogantes tiene que ver con los compromisos profesionales que mantenía antes de ingresar al centro de salud. El músico se preparaba con entusiasmo para formar parte del tributo a Tótem previsto para el 10 y el 11 de octubre, donde estaba anunciado como una de las figuras destacadas. Su participación, sin embargo, dependerá de los tiempos que demande su recuperación.

La actividad del referente del candombe tampoco se limitaba a los escenarios. El Negro Rada continuaba al frente de ¿Quién va a cantar?, el ciclo que conduce a través de YouTube y que consiguió una importante respuesta de sus seguidores. Su ritmo de trabajo deberá adaptarse ahora a las indicaciones médicas, ya que la prioridad será que pueda recuperarse completamente antes de retomar cualquier proyecto.

El episodio también volvió a poner el foco sobre otros antecedentes de salud del cantante. En 2015 fue sometido a una angioplastia coronaria y, dos años más tarde, necesitó ser hospitalizado por un pico de presión. Aunque aquellas situaciones encendieron alarmas, logró superar ambas y continuar con su intensa trayectoria artística.

Por ahora, Rubén Rada permanecerá alejado de sus actividades mientras avanza el tratamiento. La evolución favorable y su estado de ánimo representan las noticias más alentadoras dentro de un cuadro que exige cautela, por lo que cualquier definición sobre su regreso a los escenarios quedará supeditada a lo que resuelvan los profesionales que lo atienden.