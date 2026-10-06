Zulema Galperín murió este lunes a los 90 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA). La actriz desarrolló una extensa trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad. Su carrera comenzó de manera tardía, pero la llevó a integrar algunas de las producciones más recordadas de la pantalla argentina.

El adiós de la Asociación de Actores

La entidad gremial despidió a la actriz a través de un comunicado publicado en sus redes sociales. "Con tristeza despedimos a la actriz Zulema Galperín, quien desarrolló su trayectoria en teatro, cine, televisión, plataformas y publicidad, y mantuvo un permanente lazo con nuestra asociación hasta sus últimos días", expresó la institución.

Murió Zulema Galperín, la actriz de la "Abuela cocainómana"

También remarcó el compromiso sostenido de Galperín con la vida gremial. "Su vínculo con nuestra asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas".

Una carrera que empezó en los 90

Galperín había nacido el 18 de abril de 1936. Su acercamiento profesional a la actuación se produjo recién en la década de 1990. Antes había trabajado durante años en tareas administrativas.

El punto de inflexión llegó en 1997, cuando participó del taller de Entrenamiento Teatral del Teatro Regio. Esa experiencia marcó el inicio de una vocación que sostuvo con formación continua en talleres y seminarios.

A partir de ese momento, la actriz construyó una carrera activa en la televisión abierta argentina. Integró los elencos de Chiquititas, Poliladron, Verdad consecuencia, Gasoleros, Primicias, Epitafios, Infómanas, Viudas e hijos del rock and roll y Buenos chicos. Además participó de la miniserie En París.

Su trabajo más reciente en plataformas digitales incluyó series como Nada, Envidiosa, El tiempo de las moscas y Gutiérrez is mai neim.

La "Abuela cocainómana", su personaje más popular

Uno de sus personajes más populares llegó de la mano del humor. En el ciclo de sketches Préstico, a cargo de Sebastián Presta dentro del programa Duro de domar, conducido por Roberto Pettinato, Galperín interpretó a la llamada "Abuela cocainómana".

Fue una composición desinhibida y provocadora. Le permitió alcanzar una fuerte repercusión entre públicos más jóvenes y la acompañó como una de sus marcas registradas durante años.

Su recorrido en teatro y cine

En teatro, integró el elenco de Fango negro, de José Gabriel Núñez, con dirección de César Sambataro. La obra transcurría dentro de un colectivo que recorría las calles de Buenos Aires, con los propios espectadores convertidos en pasajeros. También formó parte de Motivos para levantarse por la mañana.

En cine, la actriz dejó su huella en películas como Puan, Los justos, Eva Perón, Pacto de silencio, Blindado, Los adoptantes, La estrella roja y La extorsión. Además participó del cortometraje Las devotas.

Desde el año 2000, Galperín estuvo afiliada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Participó de las propuestas del Centro de Jubilados, de espacios de formación y de distintas instancias institucionales.

La trayectoria de la actriz dejó un recorrido que combinó drama, comedia y participación en publicidad. Su último trabajo conocido en una ficción de plataformas fue en Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani.